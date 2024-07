Waar de overwinning van George Russell in Oostenrijk vooral te danken was aan de clash tussen leiders Max Verstappen en Lando Norris, won Lewis Hamilton op Silverstone op pure snelheid. De W15 was het gehele weekend al sterk onderweg, ongeacht de omstandigheden. De ijzersterke laatste stint van Hamilton was het ultieme bewijs.

Mercedes heeft gedurende het seizoen grote stappen gemaakt. Het voormalig kampioensteam lijkt eindelijk de sleutel tot succes gevonden te hebben, nadat er meer dan twee jaar lang geworsteld werd met het huidige grondeffect. Teambaas Toto Wolff: “Het klikte. Opeens was alles logisch wat voorheen niet logisch was. En de ontwikkelingsrichting, of de resultaten daarvan, zijn weer als vanouds. We vinden snelheid, we voegen dat toe aan de auto, en dat vertaalt zich in rondetijd. Dat was de afgelopen twee jaar niet het geval.”

De grootste doorbraak is niet een nieuw aerodynamisch component waarmee een grote hoeveelheid extra downforce wordt gegenereerd. Volgens Wolff komt de stap voorwaarts doordat het team onder leiding van technisch directeur James Allison eindelijk een goede balans voor de auto heeft gevonden. “Er was een moment waar de data plotseling logisch was. Het belangrijkste was dat we ontdekten hoe we de auto beter konden afstellen. Het was geen wondervleugel. Het was meer de balans die we vonden.”

De verwijzing naar deze balans is interessant, want dat komt vaak door onderhuidse verbeteringen aan mechanische aspecten zoals de ophanging en vering. Of het nu toeval is of dat er meer achter gezocht moet worden: sinds de aanpassing van het ‘vanity panel’ op de neus van de W15 in Oostenrijk zijn de prestaties naar een volgend niveau getild.

Mercedes W15 technisch detail Foto door: Giorgio Piola

Dit afdekplaatje (zie hierboven) heeft vooral esthetische doeleinden en heeft beperkte invloed op de aerodynamica. De versie die sinds Oostenrijk op de W15 zit beschikt over een nieuwe uitstulping. Het team beweert dat dit puur betrekking heeft op koeling - en een manier is om de hoeveelheid koele lucht richting de cockpit te vergroten. Het element beschikt echter niet over de naar voren gerichte koelopening zoals we in het verleden al zagen.

Bovendien staat het idee dat de nieuwe uitstulping volledig bedoeld is voor koeling in schril contrast met hoe de lucht door dat deel van de auto stroomt. Normaliter zou je verwachten dat de koeling voor de rijder naar een specifiek deel gestuurd wordt. Dit voorkomt ongewenste en turbulente luchtstromingen. Dat zou problematisch kunnen zijn als we bedenken hoeveel verschillende componenten er in die regio geplaatst zijn, waaronder een deel bewegende ophangingselementen. Daarnaast is het vrij gek dat er een uitstulping gemaakt is om meer koele lucht naar de rijder te sturen, terwijl de koelopening aan de voorkant dichtgemaakt is. Buiten dat heeft het team het paneel ook niet aangegeven in het ‘car presentation document’ van de Grand Prix van Oostenrijk als aangepast onderdeel. Dat sluit uit dat het om aerodynamische redenen is veranderd.

We spoelen even door naar de Britse GP. De nieuwe uitstulping was ook daar zichtbaar, terwijl de temperaturen nu niet echt vroegen om extra koeling. Dat wijst er meer en meer op dat er dingen gaande zijn die voor het blote oog niet te zien zijn en dat het echte antwoord in de aanpassingen onder het afdekplaatje zit.

Het team wil het niet bevestigen, maar een gedetailleerde blik op de componenten in deze regio wijst op een aangepaste lay-out van de dempers. Die zouden in de nieuwe vormgeving meer ruimte nodig hebben. Met deze aanpassing wil Mercedes de stabiliteit van het aerodynamisch platform verder verbeteren om nog een stap naar voren te zetten.

Net als de meeste teams maakt Mercedes gebruik van Belleville vering, wat gezien wordt als de beste optie voor het ontwerp van de demper. Op deze manier wordt de verticale verplaatsing van het chassis beperkt. Een update of aanpassing van dit component kan geleid hebben tot de nieuwe uitstulping in de neus.

Mercedes W15 technisch detail Foto door: Giorgio Piola

Een aangepaste demper en/of verandering in de positie van het onderdeel houdt verband met de recente aerodynamische veranderingen. Al deze aanpassingen moeten leiden tot een stabieler platform, iets waar Mercedes in het huidige tijdperk veel moeite mee heeft gehad. De W15 lijkt nu ook onder alle omstandigheden en bij alle downforceniveaus beter te reageren. In het verleden leek een update op het ene circuit goed te werken, maar kwam het op een andere baan met andere karakteristieken niet uit de verf.