Het agressieve sidepod-concept van de Red Bull Racing RB20 heeft - terecht - veel aandacht gekregen. De focus lag vooral op het visuele aspect en de diverse inlaten in het bijzonder, maar de interne veranderingen die dit mogelijk maakten zijn minstens zo interessant. Zonder de koelopstelling onder het bodywork aan te passen was het voor de ontwerpers niet mogelijk geweest om tot de huidige oplossingen te komen.

Zo is de plaatsing van de diverse radiatoren en koelers bij de RB20 behoorlijk veranderd ten opzichte van de RB19. Het gaat hierbij niet alleen om de positionering van deze onderdelen onder het bodywork van de sidepods, maar ook onder de motorkap zelf. Om dit volledig te begrijpen, is het goed om eerst te kijken naar de RB19 middels een illustratie van de interne onderdelen.

De verpakking van de koelelementen van de Red Bull RB19. Illustratie: Giorgio Piola

De afgelopen jaren verpakt Red Bull steeds meer koelingselementen in het centrale deel van de auto. Zo heeft het team een grote zadelachtige koeler boven de power unit gemonteerd om meer ruimte vrij te maken bij de sidepods. Nieuw is dit niet, want diverse teams hebben hier in het verleden mee gewerkt. Deze opstelling lijkt echter een voorkeur van motorleverancier Honda te zijn. Ieder team dat de Japanse krachtbronnen gebruikt heeft in het hybride tijdperk heeft deze weg namelijk bewandeld.

Dat neemt niet weg dat deze trend niet bij andere teams zichtbaar is. Het gebied boven de krachtbron wordt gezien als een logische plek voor koelers, ondanks dat hoger geplaatste massa geen optimale oplossing is. Dat kan een van de redenen zijn dat Red Bull een meer alomvattende benadering hanteert voor het plaatsen van apparatuur binnen de grenzen van de motorkap en sidepods. Zodoende wordt niet alleen voldaan aan de aerodynamische doelstellingen, maar ook aan de vereisten qua koeling. Bovendien kan de gewichtsverdeling in de auto verbeterd worden.

De onderhuidse situatie bij de Red Bull RB20.

Naast een kleinere koeler boven de krachtbron (witte pijl) is er ook een compleet vernieuwd ontwerp van de radiatoren en koelers in de sidepod gekomen. Die liggen niet langer lichtjes gekanteld met de staart naar beneden, zoals vorig jaar het geval was. In de nieuwe vorm liggen de intercooler (rode pijl) en de radiator (blauwe pijl) in een V-vorm boven elkaar. De kanteling is meer naar binnen gericht om qua bodywork een diepere uitsnede onder de sidepod mogelijk te maken. Ook dit is niet nieuw. Zo heeft Sauber een geschiedenis met deze opstelling, al moeten we daarvoor terug naar 2004. Opvallend genoeg werd het team destijds gesponsord door Red Bull.

Sauber C23 sidepods, radiators in V configuration Photo by: Giorgio Piola Sauber C23 2004 radiator packaging Photo by: Giorgio Piola

De koeling van de RB20 heeft mogelijk nog een ander wapen, want we weten dat de bolide is voorzien van inlaten achter de cockpit, direct in het verlengde van de halo (inzet). De opgevangen luchtstroom wordt naar de zijkant van de motorkap geleid (groene pijl), maar het lijkt er ook op dat dit kanaal een behuizing is die een kleine koeler kan bevatten.

De focus op het bodywork is volledig gericht op de inlaat, maar het is ook de moeite waard om te kijken naar hoe Red Bull bezig is met het afvoeren van warmte. De conventionele, naar achteren gerichte centrale uitlaat van de motorkap is niet de enige manier waarop de RB20 wordt gekoeld.

Red Bull Racing RB20 detail Photo by: Uncredited Red Bull Racing RB20 Photo by: Giorgio Piola

Ook is er een kleine opening bovenop de ruggengraat van de motorkap en voor de wishbones van de achterwielophanging, in de verbinding tussen het bodywork van de sidepods en motorkap. Verder is er een verwisselbaar koelingspaneel bij de uitgang van de eerder genoemde snorkelachtige inlaat, die tijdens de test was afgedekt. Tot slot heeft het team de mogelijkheid om een deel van de gulley van de motorkap te openen. Dat is tijdens de test ook gebeurd door middel van verschillende kieuwen in dit gebied.