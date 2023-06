F1 Tech: Subtiele aanpassing Red Bull, grootschalige updates Ferrari en McLaren

De eerste weken van het Europese Formule 1-seizoen zijn traditiegetrouw de weken waarin teams veelvuldig met updates strooien. In Monaco en Barcelona is een eerste stap gezet, waarbij Ferrari en Mercedes deels afscheid hebben genomen van hun eigen concept. Zo zei het laatstgenoemde team zeropod vaarwel en verruilde Ferrari de kenmerkende inwash-sidepods voor een downwash-aanpak. In Spielberg en met name volgende week op Silverstone zetten veel teams een nieuwe stap. Voor Mercedes is het bijvoorbeeld wachten op de Britse Grand Prix. Volgens Toto Wolff komen er voor de zomerstop nog twee updatepakketten aan, om precies te zijn in Silverstone en Spa-Francorchamps. Het betekent dat het FIA-document wat betreft Mercedes leeg blijft in Oostenrijk, hetgeen ook voor Aston Martin geldt.

Bij Ferrari is dat een compleet ander verhaal. De Italiaanse trots komt in Oostenrijk met een nieuwe voorvleugel en een nieuwe vloer voor de dag. Met name dat laatste aspect is van belang, aangezien met de huidige generatie auto's ruim zestig procent van de totale hoeveelheid downforce onder de eigen vloer wordt gegenereerd. In het FIA-document valt te lezen dat de vloer behoorlijk onder handen is gekomen. Zo zijn de tunnelingangen aangepast in lijn met de nieuwe voorvleugel (waarover hier meer), zijn de vloerranden onder handen genomen om de luchtstroom onder de vloer beter af te scheiden en is ook het middelste gedeelte van de vloer vernieuwd. Ferrari voegt toe dat de zogenaamde undercut van de sidepods eveneens opnieuw is ontworpen vanwege de veranderingen.

Het geheel moet Ferrari op het juiste spoor zetten, vooral qua race pace en bandenmanagement, al waakt Carlos Sainz voor al te grote verwachtingen. "Het gat met Red Bull is groot, daardoor zou het naïef zijn om te denken dat we er met dit pakket al meteen bij zitten. Ik hoop vooral dat we de kloof een beetje kunnen verkleinen." Daarnaast hoopt Ferrari te antwoorden op Aston Martin en Mercedes, twee concurrenten die met de recente updates ook een stap hebben gezet. De Scuderia heeft het overigens slim aangepakt door op Fiorano alvast een filmdag af te werken met de noviteiten. Daardoor heeft het team in ieder geval nog honderd kilometer meer gehad dan alleen de vrije training in Spielberg, aangezien parc fermé vrijdagavond al van kracht is.

Ferrari SF-23 technisch detail

Red Bull Racing is zoals bekend spaarzaam met updates. De focus ligt in de fabriek al deels op 2024, zo vertelde Christian Horner. Grootschalige veranderingen aan de 2023-auto zijn niet nodig en de voorsprong in het WK is ook al geruststellend. Het betekent dat Red Bull op Baku na - waar het pakket groter was - enkel met relatief bescheiden aanpassingen is gekomen. In Oostenrijk is dat ook het geval. Voor de thuisrace van het team is de achterwielophanging enigszins aangepast, om precies te zijn de fairings van de onderste wishbone. Doordat het reglement op dat vlak niet heel veel speelruimte biedt aan teams voegt Red Bull zelf al toe dat de ingreep 'minimaal' is. Dat gezegd hebbende, moet het het aanpassen van de onderste wishbone de luchtstroom aan de achterkant van de auto wel iets verbeteren.

Het is overigens logisch dat Red Bull het bij een kleine aanpassing houdt. Dat hangt niet alleen met de WK-stand samen, maar ook met de ervaring van vorig jaar. Toen introduceerde het team van Max Verstappen en Sergio Perez wel grotere updates in Oostenrijk, maar pakte dat in het sprintweekend niet goed uit. "Ik denk dat we toen enkele dingen op de auto hebben gezet die we vooraf misschien iets beter hadden moeten testen", zei Verstappen daar donderdag over op een vraag van Motorsport.com. Bij zusterteam AlphaTauri zijn aan de achterkant iets grotere aanpassingen te vinden. Zo kan dat de formatie van Nyck de Vries en Yuki Tsunoda rekenen op een nieuwe achtervleugel en daarmee samenhangend een nieuwe beam wing. Het moet de auto aerodynamisch efficiënter maken, aangezien AlphaTauri net als veel teams nog werkt aan het reduceren van drag.

Red Bull Racing RB19 technisch detail

Het grootste updatepakket is dit weekend bij McLaren te zien, volgens Lando Norris eigenlijk het eerste reguliere updatepakket van dit seizoen. Zijn teamgenoot Oscar Piastri deed donderdag uit de doeken dat de introductie ervan eigenlijk pas voor Silverstone op de rol stond, maar dat het team sneller heeft gewerkt dan de eigen planning. Daardoor zijn de noviteiten al meegenomen naar Oostenrijk, al geldt dat alleen voor de bolide van Norris. Het is een enorm pakket, waarmee fundamentele dingen van de auto worden aangepakt. Zo spreekt McLaren van een 'compleet herziene vloer', waarbij de tunnelingangen, de onderkant van de vloer en ook de diffuser volledig zijn vernieuwd ten opzichte van begin dit jaar - toen McLaren nog niet tevreden was over het ontwerp.

Deze veranderingen zijn grotendeels aan de onderkant te vinden en zien dus onzichtbaar, al springen andere aanpassingen wel meteen in het oog. Zo is het bodywork ook behoorlijk onder handen genomen met aangepaste sidepods, een ander vorm van de sidepod-inlets, een herziene motorkap en anders geplaatste koelopeningen. Het herziene bodywork werkt samen met de nieuwe vloer - vooral de sidepods - al moet het ook de aerodynamische efficiëntie van de auto verbeteren, aangezien McLaren tot dusver ook te kampen heeft gehad met (veel) te veel luchtweerstand.

McLaren MCL60 technische details Foto: Giorgio Piola