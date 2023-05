Dat was ook het geval tijdens het Grand Prix-weekend in Miami. Mercedes en Williams gebruikten de vrije trainingen om twee verschillende configuraties uit te proberen.

Mercedes W14 vergelijking - Miami

Mercedes stuurde Lewis Hamilton en George Russell met een verschillende configuratie van de achtervleugel op pad. De oudste van de twee Britten kreeg een extra paneel op de bovenhoek van de achtervleugel. Russell reed daarentegen met een meer conventionele vormgeving. Deze op het oog vrij kleine verandering heeft een aanzienlijke invloed op het gedrag van de buitenste sectie van de vleugel. Met name de balans tussen downforce en drag verandert flink.

Mercedes maakt gebruik van een achtervleugel met verwisselbare panelen. Dat bespaart niet alleen geld omdat er minder vleugels geproduceerd hoeven te worden, maar helpt ook bij snelle aerodynamische veranderingen (rode pijl).

Aan de voorzijde reden beide rijders met een verschillende vormgeving van de bovenste flap van de voorvleugel (blauwe pijl). Ook dit zorgt voor een andere verhouding tussen neerwaartse druk en luchtweerstand. Dit concept zagen we in Azerbeidzjan voor het eerst bij Alpine, in hun zoektocht naar de juiste balans tussen de voor- en achterkant.

In de kwalificatie en de race hield Hamilton vast aan deze configuratie. Russell stapte over naar de voorvleugel met de uitsnede, maar bleef trouw aan de achtervleugel die hij eerder in het weekend gebruikte.

Meer, of minder?

Williams FW45 vergelijking - Miami

Ook Williams experimenteerde tijdens de vrije training met de aerodynamische set-up. De Britse formatie focuste zich op de wisselwerking tussen de achtervleugel en de beam wing. Alex Albon reed met een higher downforce achtervleugel met een enkele beam wing, terwijl Logan Sargeant met een lower downforce vleugel en een dubbele beam wing in actie kwam.

Uiteindelijk stapte Sargeant over op dezelfde afstelling als Albon. Het team koos daarmee voor meer downforce met de achtervleugel.

Koeling

Aston Martin AMR23 koeling

Aston Martin koos in Miami voor maximale koeling gezien de warme omstandigheden. Het team heeft meerdere koelopties beschikbaar, die via panelen eenvoudig te wisselen zijn. Zo is er een volledig geopende versie, een volledig open met een andere hoek van de ‘lamellen’ en enkele opties voor minder warme Grands Prix.

Red Bull RB19 a-symmetrische koeling

Red Bull Racing heeft dit seizoen gekozen voor een asymmetrische koeling op de RB19. Slechts één kant is voorzien van een koelopening, zo ook in Miami. Hier koos de formatie voor een bescheiden ‘lamellen’-optie aan de rechterkant (rode pijl).

In de vrije trainingen werd er geëxperimenteerd met meer en minder koeling, waarna gekozen werd voor de iets grotere variant (onderste inzet).

Ferrari SF-23 nieuwe vloer

Ferrari komt in de komende races met diverse nieuwe onderdelen voor de SF-23, in de hoop het gat naar Red Bull Racing te verkleinen. De eerste stap werd in Miami gezet met de introductie van een nieuwe vloer, voorzien van diverse wijzigingen op meerdere posities. Zo hoopt het team een algehele stap te maken, in plaats van zich te focussen op verbeteringen op slechts een deel van de vloer.

De buitenste sectie van de vloer en de vorm van de rand zijn onder handen genomen. De afloop van de rand is meer uitgesproken (zie gele markering). Ook de vorm en de hoogte van de vin ervoor zijn daardoor aangepast. Deze wijzigingen hebben impact op de luchtstroming maar, misschien nog belangrijker, het verandert de aanwezige ruimte in de ondervloer. Dat moet resulteren in meer lucht en dus een beter grondeffect.

Ferrari SF-23 vloer detail Illustratie: Giorgio Piola

Verder langs de rand van de vloer zien we nog een aantal subtiele veranderingen aan het oppervlak. De opkrullende rand en de inkeping zijn licht aangepast. Ook de diffuser is herzien. De vorm van de centrale sectie is ietwat gewijzigd, in het licht van de hierboven genoemde veranderingen.

Ferrari SF-23 detail Foto: Giorgio Piola