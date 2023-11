Hoewel de formatie niet te klagen heeft over het aantal overwinningen, is het niet achterover gaan leunen. De nederlaag in Interlagos twaalf maanden geleden, waar Mercedes verrassenderwijs domineerde, was voor de Grand Prix van Brazilië 2023 een belangrijke motivatiebron.

Ondanks het feit dat de RB19 een veel grotere voorsprong heeft op de concurrentie dan met de wagen van 2022 het geval was, heeft Red Bull de lessen van 2022 overduidelijk toegepast. Zo zijn de veranderingen aan de achtervleugel en beam wing direct zichtbaar als we de Brazilië-configuraties van de RB18 en RB19 naast elkaar zetten. De wijze waarop de downforce verdeeld is tussen achtervleugel en beam wing was afgelopen weekend heel anders dan twaalf maanden geleden.

Red Bull achtervleugel vergelijking

Zoals te zien op bovenstaande afbeelding, is de vormgeving van de achtervleugel dit seizoen veranderd. De centrale spanwijdte van het onderste horizontale element is breder, voordat het strakker overloopt in de endplate. De hoogte van de bovenste flap blijft over de gehele spanwijdte gelijk. Het uiteinde staat nu nagenoeg helemaal los van de endplate, de zogenaamde ‘open end tip’ die we dit seizoen bij meer teams zien. Dit verandert de verhouding tussen downforce en luchtweerstand.

Red Bull koos in 2022 voor een van de higher downforce beam wings. Hoewel er ook dit jaar voor een dubbellaags element werd gekozen, is het duidelijk te zien dat deze versie veel minder neerwaartse druk produceert. Chief engineer Paul Monaghan stipte een interessant punt aan: “Er is een aardige variatie in downforceniveaus over het veld. Als je kijkt naar de foto’s van de auto van dit jaar en de huidige bolide, dan valt onze wagen behoorlijk op. De subtiliteiten van hoe we de grootte hebben gekozen, zijn anders dan vorig jaar. Dat is onze eigen keuze en je kunt daar de gevolgen van zien. De veranderingen, geloof het of niet, zijn echt vrij subtiel. Niet van het soort: ‘Oh my God, haal alles eraf en begin opnieuw’. Maar het mooie is dat alle theorieën over de prestaties hier vorig jaar, haar vruchten lijken af te werpen.”

Diffuser design

Illustratie: Giorgio Piola Red Bull diffuser vergelijking

Waar de concurrentie nog steeds probeert te achterhalen waarom de RB19 zo ontzettend goed is, lijkt er steeds meer aandacht voor het ontwerp van de vloer en diffuser. Dit is een cruciaal gebied voor de prestaties van de auto. Een interessant aspect dit seizoen was de aanpassing die Red Bull in de Grand Prix van Spanje doorvoerde aan de bovenhoek van de diffuser. Dit was een concept dat was geïnspireerd op wat Williams had gedaan, waaruit blijkt dat geen enkel team ooit moet negeren wat langzamere rivalen doen, want die kunnen best goede ideeën hebben. Deze aanpassing had invloed op de luchtstroom en de drukdistributie zowel binnen als buiten de diffuser. Het vereiste dat het team de juiste geometrie vond, niet alleen voor het betreffende gedeelte maar ook voor de zijwand van de diffuser en de bovenrand (zie hieronder).

Illustratie: Giorgio Piola Red Bull Racing RB19 diffuser

De veranderingen die doorgevoerd zijn aan het uiteinde van de diffuser zijn hierboven te zien, de tunnel richting de rand is smaller maar langer gemaakt. Om dit extra volume in de diffuser te kunnen benutten, moeten er echter ook concessies worden gedaan aan de bovenkant van de vloer, waar een wigvormige blister wordt gevormd (inzet links).