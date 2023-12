F1 Tech: Hoe de nieuwe koelopening oververhitting moet voorkomen

De coureurs kwamen in de snikhete oliestaat uitgeput uit de bolides. Meerdere rijders hadden zelfs medische hulp nodig vanwege ernstige uitdrogingsverschijnselen. Williams F1-coureur Logan Sargeant moest zelfs opgeven vanwege oververhitting. Hoewel de omstandigheden in Qatar ongebruikelijk extreem waren, heeft de FIA maatregelen getroffen om een herhaling te voorkomen. De race is op de Formule 1-kalender voor 2024 verschoven van begin oktober naar eind november. De omstandigheden zijn dan een stuk koeler, wat een groot deel van het probleem al moet verhelpen. Daarnaast worden maatregelen getroffen om de koeling in de cockpit te verbeteren. De teams mogen vanaf volgend seizoen een extra opening bovenop het chassis plaatsen.

De afmetingen van deze nieuwe koelopening zijn vastgesteld, net als bij het gat in de punt van de neus, zodat er geen aerodynamisch voordeel behaald kan worden. En aangezien dit een extra koeloptie voor de teams is, en niet eentje die enkel gebruikt mag worden in extreme omstandigheden, kunnen zij ervoor kiezen om de opening in de neus te dichten. Dat kan interessant zijn als de nieuwe opening minder invloed heeft op de aerodynamische gevoeligheid of gewicht kan besparen. Uiteraard kunnen ook beide openingen gebruikt worden, of kan er per evenement een keuze gemaakt worden.

Het laatste team dat in de recente jaren een koelopening voor de coureurs bovenop het chassis plaatste, was Mercedes in 2014 (zie foto bovenaan). In bepaalde gevallen verscheen er een smalle opening. In die tijd was dat nog toegestaan.

Opvallend genoeg had in Qatar een aantal teams niet eens de optionele koelopening in de punt van de neus geopend. Daardoor ontstond de discussie of niet alle teams een verplichte specificatie achter de hand moeten hebben voor dergelijke gevallen.

Illustratie: Giorgio Piola Red Bull Racing RB19 vloerdetail zijkant

Verder schrijven de aangepaste reglementen het gebruik van metaal in de vloer van de auto voor. Er mag niet langer metaal gebruikt worden in de buitenranden van de vloer en de vleugels op de randen. Er zijn enkele uitzonderingen, zoals voorgeschreven steunen om de vloer te verstevigen en metalen onderdelen om de slijtage te beperken. Deze moeten wel aan bepaalde regels voldoen.

Deze veranderingen wijzen erop dat teams mogelijk metalen componenten hebben gebruikt om de beweging van de vloer te beperken, wat aerodynamische voordelen kan meebrengen. Tevens waren er zorgen over metalen onderdelen op de baan na een touché of crash.