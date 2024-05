F1 Tech: Hoe Mercedes all-in gaat met eerste upgrades

Na een reeks experimenten in de eerste races van het Formule 1-seizoen 2024, denkt Mercedes eindelijk een richting gevonden te hebben voor de ontwikkeling van de W15. Het team wil vooral in de snelle bochten nog stappen zetten, zonder daarbij de performance in langzamere secties te verliezen. Teambaas Toto Wolff noemde de voorbije maanden “een pijnlijke leercurve”, maar heeft het gevoel dat de goede weg inmiddels is ingeslagen. In de fabriek wordt een reeks updates voorbereid waarmee de formatie hoopt dichter bij de top te komen. “De ontwerpafdeling is all-in, de productie draait overuren”, zegt de Oostenrijker. “Ook het raceteam verricht goed werkt. Alle fabrieken staan in de zesde versnelling om onderdelen te maken die naar ons idee zeer nuttig zijn.”

Het merendeel van de veranderingen in Miami zat onderhuids, zoals de vormgeving van de vloer. Deze was aangepast om de lokale drukverdeling te veranderen en de luchtstroming richting diffuser te verbeteren. Deze wijzigingen zijn niet zichtbaar, in tegenstelling tot de rand van de vloer. Deze is een stuk agressiever vormgegeven, en beschikt nu over vijf vinnen in plaats van twee. Deze staan ook schuiner afgesteld om zo de lucht een specifieke richting op te sturen.

Naast de veranderingen aan de vloer, introduceerde Mercedes ook een aantal circuitspecifieke onderdelen in Miami. Zo was er onder meer een nieuwe bovenste flap voor de voorvleugel met een smaller oppervlak. Op de foto hierboven is de bovenste afbeelding de nieuwe vleugel, waarbij de rode lijn aan de rechterzijde aangeeft hoeveel de flap ingekort is.

Ook kwam het team in actie met een aangepaste koeling. De motorkap beschikte over een groter lamellenpaneel (nieuwe versie bovenste foto) met meer koelopeningen. In de hitte van Florida was dat geen overbodige luxe.

Red Bull gaat voor gewichtbesparing

Vergelijking zijaanzichten Red Bull Racing RB20 Foto door: Giorgio Piola

Niet alle wijzigingen zijn altijd even goed zichtbaar, aangezien er ook veel updates onder de auto en onder de motorkap plaatsvinden. Voor wat betreft de zichtbare veranderingen, voerde Red Bull een kleine aanpassing door aan de randvleugel. Een van de steunstangen werd verwijderd om zo een beetje gewicht te besparen. De overige steunen bleken voldoende om onder druk de flexibiliteit van de vloer voldoende te beperken.

Technisch detail Red Bull Racing RB20 Foto door: Giorgio Piola

Hoewel het team de afgelopen races niet veel updates geïntroduceerd heeft, is het interessant om te zien hoe de equipe sinds de start van het seizoen is omgegaan met de koeling. De lay-out hiervan is aanzienlijk anders dan bij de rest van het veld. Zo veranderde het team de afmeting van de horizontale sidepod-inlaat in Japan door de hoogte te verkleinen. Dit resulteerde tevens in de introductie van een extra snorkel-inlaat naast de cockpit (zie het ROKT-logo ter referentie). In die race was het lamellenpaneel aan de zijkant van de motorkap niet aanwezig, maar dat keerde in China en Miami terug. Op deze circuits was er meer behoefte aan koelcapaciteit voor de power unit.

Red Bull Racing RB20 vergelijking topkoeling Foto door: Giorgio Piola

Ook zijn er veranderingen doorgevoerd aan de koelgaten binnenin de kanalen langs de motorkap. In Japan waren er drie lamellen te zien (inzet, rechts), terwijl de versie van China (inzet, links) uit een grotere opening bestond. In Miami werden beide concepten gecombineerd (inzet, onder).