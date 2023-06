F1-tech: Hoe Ferrari Red Bull volgt, maar toch ook weer niet met nieuwe sidepods

Barcelona is niet langer het begin van het Europese raceseizoen, maar dat neemt niet weg dat teams nog altijd veel updates meenemen naar de race in Catalonië. Zo heeft Aston Martin hier het eerste reguliere updatepakket - dus los van de circuitspecifieke dingen - meegenomen, hetgeen onder meer bestaat uit een herziene voorvleugel (wing endplate) en een nieuwe neus. Mercedes bouwt met nieuwe sidepods-inlets en een nieuwe diffuser juist voort op het pakket van Monaco, terwijl Red Bull-coureurs Max Verstappen en Sergio Perez na Baku weer eens kunnen rekenen op upgrades. Het team uit Milton Keynes heeft de vloerranden onder handen genomen en eveneens de diffuser aangepast.

Toch zijn de ogen in Spanje vooral op Ferrari gericht. Het merk uit Maranello heeft een nieuwe vloer meegenomen naar de zevende race van het Formule 1-seizoen, al springt die niet het meest in het oog bij een rondje door de pitstraat. Die eer is weggelegd voor de vernieuwde sidepods, waar Ferrari vrijdagmiddag trouwens eerst een vergelijkende test mee heeft uitgevoerd. Zo reed Charles Leclerc in de eerste training nog met het oude ontwerp rond en Carlos Sainz met de nieuwe versie, om beide te kunnen vergelijken. Voor de tweede training kon de Monegask ook rekenen op het nieuwe pakket, waarbij enkele interessante dingen opvallen.

Zo valt over de algehele switch te zeggen dat Ferrari de Red Bull-filosofie volgt. Het is aan twee cruciale punten te zien. Ten eerste heeft men net als het team uit Milton Keynes en vele andere formaties gekozen voor een zo groot mogelijke undercut onder de inlets, waarover later meer. In dat licht bezien is opvallend dat Alpine met vierkante inlets voor een hele andere aanpak kiest, maar veel andere teams proberen de inlets zo hoog mogelijk te plaatsen. Het betekent dat teams onder de inlets van de sidepods door een zo groot mogelijke opening creëren voor de luchtstroom richting de achterkant van de auto. Red Bull heeft dit vanaf Baku nog verder geoptimaliseerd door de inlets nogmaals te verhogen en vervolgens breder te maken, om toch aan het benodigde koelvolume te komen. De inlets van Ferrari zijn anders vormgegeven dan die van Red Bull, hetgeen een eerste onderscheid is. Dat gezegd hebbende, is Ferrari wel veel meer in de richting bewogen.

De tweede wijziging valt nog veel meer op en is natuurlijk de overstap van inwash naar downwash. Het is eigenlijk het veranderen van sidepodconcept en dus een tamelijk grootschalige ingreep. De inwash-keuze die Ferrari richting het begin van 2022 maakte, leverde de kenmerkende badkuip op. Downwash-sidepods vallen daarentegen vooral op door de sterk aflopende achterkant om de luchtstroom zo goed mogelijk naar de achterkant te geleiden, en om daar lokaal dus meer downforce te kunnen genereren. Precies op dit vlak kun je zeggen dat er van de drie hoofdfilosofieën onder het nieuwe reglement nog maar eentje over is. De zero-pod van Mercedes is verdwenen, de inwash-aanpak van Ferrari is grotendeels verdwenen, waardoor de downwash-aanpak van Red Bull overblijft. Het betekent dat alle ontwerpen dichter bij elkaar komen, al leert een blik op Alpine en Aston Martin dat er binnen de downwash-aanpak nog altijd wel verschillen mogelijk zijn.

De overstap van inwash naar downwash is zoals gezegd een significante en daarbij is Ferrari niet over één nacht ijs gegaan. Frederic Vasseur legt in de persconferentie aardig uit dat het vooral een keuze voor de lange termijn is. "We verwachten er op korte termijn al wel een stap voorwaarts van, maar geen enorm grote. Het is vooral een manier om nieuwe deuren te openen in de doorontwikkeling op de lange termijn." Ferrari verwacht met andere woorden dat er op de lange termijn nog meer ruimte voor verbetering zit in de Red Bull-filosofie dan de initiële aanpak van Ferrari, waarmee het vroeg of laat tegen een ontwikkelingsplafond aan zou lopen.

Dat gezegde hebbende, zitten er bij een iets gedetailleerdere blik wel degelijk (grote) verschillen tussen de Red Bull-sidepods en die van Ferrari. Zo blijkt uit een blik van boven dat de genoemde badkuip bij Ferrari nog niet helemaal verdwenen is. De badkuip is alleen een stuk smaller geworden dan voorheen, maar een deel van het achterliggende idee staat nog overeind. Precies dit maakt het ook te makkelijk om de Ferrari-sidepods een een-op-een kopie van de Red Bull te noemen. De Scuderia probeert zo de downwash-inpak namelijk te kopiëren met nog immer wel iets van een inwash-element erin. Het idee is dus om het beste van beide werelden te krijgen, hetgeen Aston Martin op een andere manier eigenlijk ook poogt.

Het tweede verschil met Red Bull dat opvalt, zit bij de eerder genoemde undercut. Onder het Shell-logo heeft Ferrari een uitstulpsel zitten. Voor de aerodynamica is dat niet gewenst doordat teams de undercut natuurlijk zo groot mogelijk willen maken en daar dus geen onderbrekingen van de luchtstroom willen hebben. De oorzaak moet dan ook elders worden gezocht. De Side Impact Protection Structure is de meest logische verklaring, hetgeen ook het op zichzelf staande element bij Mercedes voor de sidepods verklaart. Teams kunnen de zogenaamde SIPS alleen aanpassen als ze een nieuw chassis laten homologeren bij de FIA. Voor een compleet nieuw chassis is onder het budgetplafond echter geen geld, waardoor teams bij het wisselen van concept met de bestaande SIPS blijven zitten.

Het verklaart waarom onder meer Mercedes en Ferrari in meer of mindere mate een (aerodynamisch) compromis moeten sluiten bij het overstappen op een ander concept. De impactstructuur valt richting de 2024-auto pas echt aan te passen, waardoor het tot die tijd een klein beetje schipperen blijft. Die constatering draagt er weer aan bij dat Ferrari en Red Bull nog niet helemaal op één lijn zitten en dat in 2023 ook niet gaan komen. Dus ja, als je de huidige F1-auto's vergelijkt met die van begin 2022 dan komen de ontwerpen absoluut steeds dichter bij elkaar te liggen en is er van de drie hoofdaanpakken nog maar eentje over, maar nee, eenheidsworst is het bepaald nog niet doordat er genoeg verschillen zichtbaar blijven voor zij die iets verder kijken dan enkel het totaalplaatje.

Video: De vernieuwde Ferrari en de vrijdagtrainingen te Barcelona besproken in een nieuwe F1-update