F1 Tech: Ferrari zet vol in op nieuwe voorvleugel

Ferrari is naar het Formule 1-weekend in Singapore afgereisd met een nieuwe voorvleugel. De Italiaanse renstal hoopt dat daarmee het laatste stapje richting de top wordt gezet. De laatste paar races was het team al een stuk competitiever vanwege de introductie van een nieuwe vloer tijdens de Grand Prix van Italië, maar met deze update moet het volgende probleem van de SF-24 opgelost worden.

Toch is de timing op zijn minst opvallend. Normaal gesproken willen de teams niet met nieuwe onderdelen naar stratencircuits, maar Ferrari neemt die gok toch. Perfomance engineer Jock Clear legt uit waarom Ferrari dat doet. "Singapore is niet een circuit waar je doorgaand een aerodynamische upgrade mee naartoe neemt", begint de Brit. "Er is veel drag en hoge downforce. Dit [de vleugel] is niet specifiek voor dit circuit, maar het brengt ook meer energie in de auto."

"Als je de vleugel goed bekijkt, zie je dat de inboard wat agressiever is en de outboard wat minder agressief is. We hebben de dynamiek iets veranderd. Dat helpt ons om iets meer [downforce] te vinden", vervolgt Clear. "Je hebt hier [in Singapore] zoveel mogelijk downforce nodig en je zoekt naar de balans. Balans is hier alles en we waren hiervoor op circuits met hoge downforce in de bochten niet zo goed. De voorkant [van de auto] miste wat kracht. Dit helpt ons dus aan iets meer kracht aan de voorkant en het werkt iets efficiënter, maar het is vooral krachtiger. Dat geeft ons meer ruimte."

Een blik op de voorvleugel laat zien dat deze een evolutie is van de voorganger. Het design komt grotendeels overeen, maar toch zijn er wat opvallende aanpassingen. De geometrie van de flaps is wat aangepast, maar ook het design van de lepelvormige overgang van de hoofdflap naar de endplate is veranderd. Dit moet voor een andere aerodynamische stroming bij de neus zorgen

Ferrari SF-24 new front wing detail Photo by: Giorgio Piola Ferrari SF-24 old front wing detail Photo by: Giorgio Piola

De outboard-sectie van de flappen is anders opgebouwd, vooral bij de plek waar deze overgaat in de endplate. Dit moet ervoor zorgen dat het outwash-effect versterkt wordt. De tips van de flappen zijn iets ronder gemaakt (zie linksboven op bovenstaande foto) en het metaalwerk wat daar eerder werd gebruikt is weggehaald. Ook dit moet de vleugel beter laten werken.

Een andere mogelijke reden voor de aanpassing is dat de vleugel nu mogelijk wat flexibeler is. De FIA heeft eerder deze week aangegeven dat er niet wordt ingegrepen op de flexi-wings aan de voorkant van de auto's van de concurrentie, en dus hoopt Ferrari met deze vleugel ook hierin mee te doen. Met zo'n vleugel is er meer mogelijk in het creëren van downforce, want de load onder de flappen neemt dan af. Dat helpt niet alleen voor een betere balans, maar ook de bandenslijtage wordt minder.

Ferrari SF-24 floor Photo by: Giorgio Piola Ferrari SF-24 new floor, Italian GP Photo by: Giorgio Piola

De nieuwe voorvleugel moet de nieuwe vloer die werd geïntroduceerd in Monza extra krachtig maken. Het moet ervoor zorgen dat het window waarin de auto goed werkt verbreden en het aerodynamische platform vergroten. Plus de bestuurbaarheid van de auto moet met de nieuwe onderdelen verbeteren.

Als we inzoomen op de vloer (zie foto), dan valt op dat de vloer aardig aangepast is. De fences zijn anders, de tunnel bij de onderkant van de vloer is opnieuw opgebouwd, de vloerranden en de vloervleugel zijn aangepakt en er is een nieuwe sectie gebouwd als tussenstuk tussen de vloer en de diffuser.