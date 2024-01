Na de moeizame start met de zeropod kwam Mercedes gedurende het jaar met een aantal grote upgrades. Met name het pakket in Monaco was indrukwekkend. Daar werd voor eens en voor altijd afscheid genomen van de zeropod. Uiteindelijk was het niet voldoende om een race te winnen, maar wel om Ferrari te verslaan in de strijd om de tweede plaats bij de constructeurs.

We maken een rondje langs de belangrijkste upgrades in het seizoen 2023.

Foto door: Giorgio Piola Mercedes W13 en W14 naast elkaar

Een vergelijking tussen de W13 en W14, waarop te zien is hoe de opening van de zeropod naar achteren is verschoven.

Foto door: Giorgio Piola Mercedes W14 rem detail

Dit beeld van de voorremconfiguratie zonder de remtrommel geeft ons een mooi inkijkje in de techniek en complexiteit.

Mercedes W14, detail van de vloer

Een close-up van het voorste deel van de vloer van de W14, inclusief de minuscule opstaande rand met een rij vortex generators erop en een Gurney erboven, terwijl daarachter de grotere opstaande rand zit.

Foto door: Giorgio Piola Mercedes W14 technische details

Zonder de motorkap kunnen we zien hoe de radiatoren en aanverwante onderdelen rond de krachtbron en de sidepods zijn geplaatst.

Foto door: Giorgio Piola Mercedes W14 stuurwiel detail

De achterkant van het Mercedes-stuurwiel. De bovenste flipper is voor het schakelen, het onderste element is de koppeling. Deze is uitgerust met zorgvuldig ontworpen vingerhouders, zodat de coureurs de koppeling optimaal voelen bij de start.

Foto door: Giorgio Piola Mercedes W14 voorvleugel

Mercedes koos in 2023 opnieuw voor de variant met de open verbinding tussen flappen en endplate. Later in het seizoen werden er nog twee nieuwe winglets geplaatst boven de achterste elementen.

Foto door: Giorgio Piola Mercedes W14 middenvleugel detail

Door de opening van de zeropod verder naar achteren te plaatsen, werd de SIS (Side Impact Spar)-vleugel een meer losstaand component.

Mercedes W14 detail

De achterrem van de W14 zonder remtrommel. Hier kunnen we zien hoe de remklauw koele lucht krijgt toegevoerd door de luchthapper.

Mercedes W14 technical detail

Nog een foto van de vloervleugel met opstaande randen. Ook de metalen steunbeugels zijn speciaal gevormd om de luchtstroom te verbeteren.

Mercedes W14 technisch detail

Een close-up van de SIS-vleugel, de complexe buitenspiegel en de vortex generators.

Mercedes W14 achterzijde detail

Een blik op de diffuser van de W14, met het muizenholletje zichtbaar in de zijwand. Let ook op de getrapte onderrand van het buitenste kanaal.

Mercedes W14 detail

Een close-up van de bib-vleugel, gemaakt van flexibel materiaal om dat gedeelte op en neer te laten bewegen als het contact maakt met het asfalt.

Foto door: Giorgio Piola Mercedes W14 detail voorkant

Tijdens de Grand Prix van Monaco kwam er een grote update, waardoor de W14 niet alleen een meer 'traditioneel' sidepod-ontwerp kreeg, maar ook de bovenste draagarm opnieuw werd gepositioneerd.

Foto door: Giorgio Piola Mercedes W14 sidepods winglet detail

De voorste arm van de bovenste wishbone werd verhoogd (inzet), terwijl er een nieuwe winglet te vinden was op de vloer van de W14 (blauwe pijl) en de hangende vin van de SIS-uitstulping ook werd aangepast (rode pijl).

Foto door: Mark Sutton / Motorsport Images Mercedes F1 W14 detail

De vleugel van de vloerrand werd ook aangepast, met extra welvingen bij het opgekrulde gedeelte om meer lucht onder de auto te sturen.

Mercedes W14 technisch detail

Wanneer de omstandigheden erom vroegen, werden er kleine koelkieuwen toegevoegd aan de schouder van de sidepod.

Mercedes W14 vloer

Na een crash van Lewis Hamilton tijdens het Grand Prix-weekend in Monaco werd de W14 opgetakeld en kregen we een zeldzame blik op de vloer, die vol complexe gangen en stelsels zat.

Mercedes W14 detail

Voor de Grand Prix van Spanje werd een veel groter koelpaneel geïnstalleerd om de temperatuur onder controle te houden.

Mercedes W14 neus en voorvleugel

Een unieke blik op de onderkant van de neus en de voorvleugel.

Foto door: Giorgio Piola Mercedes W14 nieuwe voorvleugel vergelijking, Britse GP

Een nieuwe voorvleugel arriveerde tijdens de Grand Prix van Groot-Brittannië en bevatte wijzigingen aan de hoofdvleugel en de vleugeltips in de buitenste sectie, een meer gewelfde endplate en een meer aerodynamisch gevormde slot gap separator.

Foto door: Giorgio Piola Mercedes W14 voorvleugel detail

Een bovenaanzicht van het nieuwe ontwerp van de voorvleugel, waarbij de meeste details aan de buitenzijde van de vleugel zijn gewijzigd.

Foto door: Giorgio Piola Mercedes W14 achtervleugel endplate

Mercedes introduceerde een open endplate-variant tijdens de Grand Prix van Hongarije, waarbij de grootte en vorm van de uitsparing voor de achtervleugel werden gewijzigd.

Foto door: Giorgio Piola Mercedes W14 ophangingsdetail, GP van Hongarije

De voorste draagarm van de voorwielophanging werd opnieuw aangepast voor het GP-weekend in Hongarije, met een knik in de behuizing (rode pijl).

Foto door: Giorgio Piola Mercedes W14 sidepod detail, Belgische GP

De vortex generators en de steun van de spiegel werden voor de Grand Prix van België weggehaald om de luchtweerstand te verminderen, terwijl het aantal vinnen op de randvleugel van de vloer werd teruggebracht naar twee in plaats van drie.

Foto door: Giorgio Piola Mercedes W14 achtervleugel vergelijking

Mercedes probeerde verschillende achtervleugelconfiguraties tijdens de Grand Prix van België om de juiste balans te vinden. De auto van George Russell beschikte over een opvulpaneel voor de endplate en had geen Gurney op de achterrand van de bovenste flap, terwijl de auto van Hamilton was uitgerust met een vleugel met lagere downforce, een uitsparing in de endplate en een Gurney op de achterrand.

Mercedes W14 detail

Het opstaande deel van de vloervleugel tijdens de Grand Prix van Nederland.

Foto door: Giorgio Piola Mercedes W14 DRS

Een close-up van het DRS-mechanisme op de W14.

Foto door: Filip Cleeren Mercedes W14 technische details

Een enkele beam wing en de opvulpanelen voor de achtervleugel werden gecombineerd om minder downforce te genereren voor de Grand Prix van Italië.

Mercedes W14 technisch detail

Op deze foto van de W14 zonder bodywork zijn de interne bevestigingen te zien die worden gebruikt om te voorkomen dat de vloer doorbuigt.

Foto door: Filip Cleeren Mercedes W14 technisch detail

Mercedes voegde tijdens de Grand Prix van Japan een zigzaglijn toe aan het onderste deel van de achtervleugel.

Foto door: Giorgio Piola Mercedes W14 vloer - Austin (Oude spec inzet)

Mercedes paste het opstaande deel van de vloervleugel tijdens de Grand Prix van de Verenigde Staten nogmaals aan. Tijdens de trainingen werden ook kleine sensoren gebruikt om data over de prestaties van de nieuwe onderdelen te verzamelen.

Foto door: Giorgio Piola Mercedes W14 technische details

Vervolgens werden er ook wijzigingen aangebracht aan de voorste rand van de vloer en de ingang van de Venturi-tunnel.

Mercedes W14 detail

Een close-up van de open achtervleugeltip van de W14, waarbij het metalen deel moet zorgen voor extra stevigheid.