F1 Tech: De eerste F1-geheimen van 2023 ontrafeld

Haas is naast Red Bull en Mercedes een van de drie teams die aan de binnenkant van de wing endplate winglets geplaatst heeft.

Haas VF-23 front wing detail foto: Giorgio Piola

In dit geval heeft de winglet van het Amerikaanse team eronder ook een sleufje die weer verbonden is met de elementen die de voorvleugel vormen.

Aston Martin AMR 23, detail front wing Photo by: Giorgio Piola Aston Martin AMR 23, detail front wing Foto: Giorgio Piola

We blijven aan de binnenkant van de wing endplates, maar deze keer bij Aston Martin. Daar zien we dat het achterste deel van de vleugel niet volledig aansluit op de endplate. Er is aan de voorkant een klein stukje uit het element gehaald. Aston zoekt hiermee duidelijk naar een manier om de outwash, gegenereerd door de achterkant van de endplate en de vleugeldelen, te verbeteren. Het is dus feitelijk bedoeld om de lucht naar de buitenkant van de auto te sturen. Dat doet Mercedes ook. Om ervoor te zorgen dat deze sectie van de vleugel rigide blijft, heeft Aston metalen inzetjes gebruikt om voldoende stevigheid te creëren. Met enkel carbon zou het wellicht niet sterk genoeg zijn, zeker omdat het element in feite afgescheiden is van het grootste deel van de endplate.

Red Bull Racing RB19 Foto: Giorgio Piola

Red Bull toonde in Bahrein eindelijk de RB19 en dat geeft ons de kans om echt in de details te duiken. Opvallend is dat de voorkant van de neus breder is geworden met een NACA-duct als manier om de koeling te verbeteren. Vorig jaar was er aan de voorkant een kleine ovaalvormige inlaat geplaatst. Ook is hier duidelijk te zien dat Red Bull aan de binnenkant van de wing endplate van de voorvleugel winglets geplaatst heeft om outwash te creëren.

Max Verstappen, Red Bull Racing RB19, verlaat de pitbox Foto: Sam Bloxham / Motorsport Images

Net zoals de andere teams stuurde Red Bull de auto vroeg op de dag de baan op met een flinke portie flo-viz. Zo kan het team zien of de aerodynamische doelstellingen bereikt zijn met het ontwerp van het bodywork. In bovenstaande foto zien we hoe de auto de pitbox verlaat als de verf net aangebracht is.

Max Verstappen, Red Bull Racing RB19 Foto: Mark Sutton / Motorsport Images Max Verstappen, Red Bull Racing RB19 Foto: Mark Sutton / Motorsport Images

Even later zien we op de baan shots van de auto en is goed te zien hoe de luchtstroom een visuele representatie toont van de flow die door de verf op oliebasis gecreëerd is.

Max Verstappen, Red Bull Racing RB19 Foto: Mark Sutton / Motorsport Images

Red Bull koos er daarna voor om het gebruik van flo-viz in te zetten voor de uitwassen van de sidepods, ook daar kreeg het team visuele bevestiging van de luchtstroom.

Bij Mercedes ligt de focus op de endplate van de voorvleugel. Foto: Giorgio Piola

Mercedes heeft ook binnenboordwinglets aan de endplate bevestigd, uiteraard ook weer om outwash te genereren. Het is een antwoord op de reglementaire veranderingen die de FIA voor 2023 doorvoerde. Kijk ook naar de zwart-wit geblokte stickers aan de bovenkant van de endplate. Die dienen als referentie bij het maken van slow-motion camerabeelden om te bepalen hoe buigzaam het onderdeel is wanneer deze onder druk komt te staan. Zo kan het team meten of de vleugel reglementair is of dat er juist nog marge is waardoor de vleugel nog verder kan buigen.

Ferrari SF-23, voorzijde Foto: Giorgio Piola

Ferrari heeft de voorwielophanging iets anders gepositioneerd om aerodynamisch beter uit de verf te komen. Dit is vergelijkbaar met wat andere teams gedaan hebben, maar de Italianen hebben in tegenstelling tot de concurrentie wel besloten om het chassis zo hoog mogelijk te houden. Daardoor is een kielsectie ontstaan om de achterste draagarm aan te bevestigen.

AlphaTauri AT04 detail Foto: Mark Sutton / Motorsport Images

Een close-up van de vloer van de AlphaTauri AT04 geeft ons een goed beeld van de nieuwe vleugel aan de zijkant van de vloer, die te vergelijken is met wat we vorig jaar bij McLaren zagen en ook dit jaar weer op de MCL60 bevestigd is.

Het deel dat boven het vloerniveau zit heeft een aantal onderdeeltjes die de flow geleiden als die onder de auto vandaan komt. Het is een manier om de ‘vuile’ lucht afkomstig van de voorwielen te sturen omdat deze anders invloed zou hebben op de onderkant van de vloer. Dat zou dan weer grote gevolgen hebben voor de algehele aerodynamische prestaties van de auto.

Red Bull Racing RB19, front brake Foto: Giorgio Piola Red Bull RB18 front brake comparison Foto: Giorgio Piola

Tot slot komen we terug bij Red Bull, waar men de binnenkant van de brake ducts aangepast heeft. De oplossing met een kleine fairing die de remschijf inkapselt van vorig seizoen (rechts te zien in bovenstaand beeld), is verder uitgebreid. Hoewel de kampioensformatie gedurende het seizoen meerdere stappen zette met verschillende vormen en toepassingen van coatings, was er kennelijk nog meer winst te halen en heeft Red Bull het volledige ontwerp herzien. De veranderde banden van Pirelli kunnen hierin ook een rol gespeeld hebben om de temperatuur van het remsysteem zo goed mogelijk te gebruiken in combinatie met de velg en de band.

