Red Bull Racing heeft vorige week in Milton Keynes de 2024-auto gepresenteerd, waarbij Christian Horner heeft aangegeven dat Red Bull iets meer kon tonen dan normaal door de late presentatiedatum. "Het is zeer ongebruikelijk voor ons om überhaupt een echte auto te presenteren, maar nu kunnen we wel iets meer laten zien doordat de launch zo dicht op de wintertest zit." De teambaas liet noteren dat er 'subtiele aanpassingen' zouden volgen voor de wintertest in Bahrein, maar dat de auto in essentie nog wel grotendeels hetzelfde zou zijn.

Toen Max Verstappen woensdagochtend voor het eerst naar buiten reed in Bahrein, bleken deze woorden hout te snijden. Zo was de voorkant vergelijkbaar en kwam de ophangingskeuze met een pull-rod aan de voorkant en een push-rod achter natuurlijk overeen. Red Bull houdt daarmee vast aan het vertrouwde concept om vooraan het zwaartepunt hier zo laag mogelijk te krijgen door de plaatsing van de 'inboard suspension' met de torsievering en dempers. Aan de achterkant biedt de duwstangophanging aerodynamisch juist voordelen rond het flessenhalsgebied.

Interessanter is dat de zogenaamde 'gulleys', die bijzonder ver naar achteren doorlopen en daarna steil aflopen, nog te zien zijn. Het wordt door sommige teams ook 'bazooka's' genoemd. Ze doen aan de Mercedes W14 denken, waarbij de onderstaande foto toont hoe de gulleys een diepe uitsnede aan de onderkant van de engine cover creëren. Dat gezegd hebbende, zijn er ook enkele dingen anders dan het gepresenteerde exemplaar in Milton Keynes. Om te beginnen zitten er openingen aan de voorkanten van de zojuist besproken gulleys die naar achteren doorlopen. Deze inlets dienen eveneens voor de koeling en zijn op de onderstaande foto te zien in het verlengde van de halo, waar eveneens een kleine winglet is geplaatst. Red Bull kan met deze luchthappers lucht dat van de cockpit komt eveneens voor koelingsdoeleinden gebruiken, waardoor het zeer interessant is en qua koeling in samenspraak met de sidepods werkt.

Red Bull Racing RB20 Foto: Giorgio Piola

Het brengt ons automatisch bij de inlets van de sidepods. Bij de launch hield Red Bull dit gedeelte van de RB20 nog goed verborgen. Zo kon pers dankzij de setting en het licht amper foto's vanaf de voorkant maken en toonde Red Bull op de vrijgegeven renders helemaal geen inlets van de sidepods. De auto die op het podium werd getoond was voorzien van een relatief grote, verticale opening, waarmee Red Bull een switch naar verticale inlets impliceerde.

Op het moment dat Verstappen in Bahrein naar buiten reed, bleek de RB20 echter wel degelijk over horizontale inlets te beschikken. Er zit zowel een verticale gleuf als een horizontale inlet op de RB20. Onder de zogenaamde 'overbite' zit een horizontale inlet verborgen, die een vergelijkbare vorm heeft met vorig jaar, alleen nog beduidend smaller is geworden. Red Bull heeft de inlet verkleind en heeft vooral de 'underbite' van vorig jaar - waarbij de onderkant van de inlet verder doorliep naar achteren dan de bovenkant - ingeruild voor een overbite. Bij de RB20 loopt de bovenkant van de inlet verder door naar achteren, waardoor de luchtstroom over de sidepod heen nu eveneens anders is. Opvallend genoeg zijn Red Bull en McLaren dit jaar allebei overgestapt op een 'overbite'-inlet, terwijl beide teams voordien het langst met 'underbite' reden.

De verticale opening van de RB20 is een stuk smaller dan bij de Red Bull-presentatie, waardoor dit eerder op een soort S-duct lijkt te duiden. Momenteel is niet duidelijk of dit bij moet dragen aan de algehele koeling of eerder een aerodynamisch doel dient, zoals Ferrari dat in het verleden had met een S-duct. Enige vervolgvraag is dan logischerwijs hoe Red Bull nog smallere sidepods wil laten werken voor koelere races, zoals het team in Milton Keynes enigszins liet doorschemeren. Met verticale inlets valt het ontwerp vrij eenvoudig aan te passen, maar zoals woensdag te zien was, beschikt het exemplaar in Bahrein in ieder geval (ook) nog over horizontale inlets.