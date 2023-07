F1 Tech: Dit laten de nieuwe Perez-foto's zien over de Red Bull-updates

Voor het eerst sinds Baku heeft Red Bull Racing op de Hungaroring weer een noemenswaardig updatepakket geïntroduceerd. In de tussentijd zijn er ook wel kleinere noviteiten op de auto gezet, maar de stap nabij Boedapest is groter en bouwt voort op de richting van Baku. In Azerbeidzjan kwam Red Bull immers al met sidepod-inlets voor de dag die een stuk kleiner waren in hoogte. De onderkant van de inlaat was met andere woorden een stuk hoger geplaatst dan voorheen om de luchtstroom eronderdoor groter te maken. In Hongarije gaat Red Bull door op de ingeslagen weg, waarbij de hoogte-breedteverhoudingen van de inlets opnieuw zijn aangepast om de undercut te vergroten.

Aanpassingen vloerranden aan onderzijde te zien

Doordat de verdere sidepods in lijn met de inlets ook zijn aangepast, is de luchtstroom vanaf de sidepods veranderd. Dit heeft onder meer effect op de luchtstroom over de vloerranden en dus mag het geen verrassing heten dat Newey die ook meteen heeft aangepast. De updates zijn zo tweeledig. Ten eerste moet de luchtstroom rond de sidepods (grotere undercut) worden verbeterd en ten tweede moeten de nieuwe vloerranden helpen om lokaal iets meer downforce te genereren.

Wie een rondje om de RB19 loopt in de pitstraat, ziet dat de geometrie van de vloerranden aan de bovenkant wel ietwat is aangepast, maar die veranderingen zijn op het eerste oog nog niet zo extreem. Dankzij het unieke kijkje van Sergio Perez blijken dat echter niet de enige wijzigingen te zijn. Zo heeft de crash van Perez in Monaco al eerder enkele interessante vondsten van Red Bull blootgelegd (waarover meer in deze technische analyse van de vloer) en herhaalde de geschiedenis zich min of meer in Hongarije. Doordat de auto van Perez na de crash omhoog ging, is goed te zien dat de onderzijde van de vloer weer iets is veranderd. Het overgrote deel met de vloertunnels zelf is nog net als op de vloerfoto's uit Monaco, maar richting de achterkant blijken de zijkanten iets anders.

Wie de foto's van Monaco en Hongarije naast elkaar legt, ziet dat de vloerranden van onderen ook ietwat zijn aangepast. Zo is duidelijk te zien dat er een rij met strakes is toegevoegd aan het ontwerp dat Red Bull in het prinsdom onbedoeld toonde - kijk daarvoor vooral links voor het achterwiel op de onderstaande foto. Het toevoegen van deze strakes moet de luchtstroom in dat gebied anders geleiden, waardoor Red Bull met de achterste vloersectie en de diffuser die er nauw mee samenwerkt iets meer downforce hoopt te vinden.

Gelijkenissen met vloerfoto's Mercedes uit Monaco?

Het intrigerende is dat deze veranderingen doen denken aan soortgelijke 'lamellen' die in Monaco al te zien waren op foto's van de Mercedes-vloer, toen de auto van Lewis Hamilton na zijn crash in Mirabeau omhoogging. Het team van Toto Wolff gebruikt die aan de zijkanten eveneens om de luchtstroom te geleiden en ook om de luchtstroom onder de vloer af te scheiden van alles daarnaast. Dat laatste is cruciaal omdat het drukverschil - lagere druk onder de vloer en hogere druk ernaast - belangrijk is om de aanzuigende werking van het grondeffect zo groot mogelijk te maken.

De vraag is daardoor vooral of Red Bull zich voor dit specifieke gedeelte met de lamellen heeft laten inspireren door de Mercedes-beelden uit Monaco of had het technische team van Red Bull dit al langer in de pijplijn zitten? Bij die vraag moet tot slot wel worden aangetekend dat de strakes van Red Bull en Mercedes niet één-op-één hetzelfde zijn. Dat laatste kan overigens ook helemaal niet, omdat ze natuurlijk moeten passen in het verdere (vloer-)concept van beide auto's.