F1 Tech: Dit zijn de Red Bull-updates voor de Grand Prix van Hongarije

Dat de RB19 vanaf de eerste race al een bijzonder goed strijdwapen is, mag geen geheim heten. Het verklaart waarom Red Bull Racing de focus al relatief vroeg op 2024 kan leggen en ook waarom er vooralsnog niet veel grootschalige upgrades voor de RB19 zijn geïntroduceerd. Het concept staat, waardoor grootschalige aanpassingen zoals die van Ferrari (van inwash- naar downwash-sidepods) en Mercedes (afscheid nemen van zeropod) niet nodig zijn. Bij Red Bull gaat het simpelweg om het finetunen van het door Adrian Newey ontwikkelde concept.

Sidepods onder handen genomen met nieuwe verhoudingen voor de inlets

Afgelopen winter is er al een behoorlijke stap in gezet, met onder meer een doorontwikkelde en nog complexere vloer. Meer daarover valt te lezen in deze technische analyse. In Baku is er vervolgens een nieuwe stap gezet door de inlets van de sidepods kleiner te maken, vooral in hoogte. De onderkant van de inlet is omhooggegaan om de luchtstroom onder de sidepods door (de undercut) groter te maken. In Hongarije gaat men verder op de ingeslagen weg. De onderkant van de inlets is nu nog verder verhoogd, waardoor er niet veel meer dan een brievenbus is overgebleven. Dit maakt de undercut nog groter. Om alsnog voldoende koeling te kunnen krijgen, is de sidepods nog maar iets breder geworden dan dat in Azerbeidzjan het geval was. Verder is de binnenkant van de inlet van een andere vorm voorzien, bijna een soort omgekeerde vleugel, om de luchtstroom daar ook beter te kunnen geleiden.

In de FIA-documenten bevestigt Red Bull dat het de ratio, oftewel de hoogte-breedteverhoudingen van de sidepods, verder heeft aangepast voorafgaand aan de Hongaarse Grand Prix. Samenhangend daarmee zijn de sidepods ook verder naar achteren aangepast, al kennen die geen waterslide (oftewel een glijbaan) waar verschillende media in de afgelopen week wel op zinspeelden. Red Bull heeft in dat opzicht niet Aston Martin gevolgd en die noodzaak bestaat er natuurlijk ook niet. "Door de bredere koelinlaten hebben we van de rest van de sidepods aangepast en vooral breder gemaakt, om zo optimaal gebruik te kunnen maken van onze nieuwe inlets. Dit effect loopt door tot aan de achterwielophanging van de auto", legt Red Bull Racing zelf uit in de technische documenten.

Vloerranden veranderd voor nog meer neerwaartse druk

Omdat de sidepods nauw samenwerken met de vloer, is ook die enigszins onder handen genomen. De onderzijde met de vloertunnels zou nog hetzelfde moeten zijn, het gaat in dit geval vooral om de vloerranden. Doordat de nieuwe sidepods voor een veranderde luchtstroom zorgen, zijn de vloerranden nu aangepast om daarop in te spelen. Op deze manier moeten de vloerranden zelf ook effectiever worden en hoopt Red Bull nog iets meer downforce te vinden. Het effect van de updates is zodoende tweeledig. Allereerst hoopt men de luchtstroom rond de sidepods te optimaliseren, ten tweede hoopt men met de aangepaste vloerranden nog net iets meer neerwaartse druk te vinden. "De aangepaste sidepods hebben ook geleid tot subtiele veranderingen aan de bovenkant van de vloerranden, die in de luchtstroom zitten", bevestigt Red Bull. "Het moet lokaal iets meer neerwaartse druk opleveren."

Naast deze grotere veranderingen heeft Red Bull ook de brake ducts aan de voor- en achterkant van de auto aangepast. Dit moet meer koeling opleveren, hetgeen door de lay-out van de Hungaroring en door de hoge temperaturen geen overbodige luxe is. Daarnaast hoopt het team uit Milton Keynes de luchtstroom aan de achterzijde met deze aangepaste brake ducts nog iets verder te verbeteren. Over de voorvleugel staat overigens niets vermeld in de FIA-documenten, maar donderdag was in de pitstraat wel te zien dat er aan de achterzijde van de bovenste flap een Gurney-flap aan de binnenkant is toegevoegd.

Technische details Red Bull Racing RB19 Photo by: Giorgio Piola

