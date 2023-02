F1 Tech: Deze dingen vallen op aan de nieuwe Ferrari voor 2023

Ferrari heeft als achtste team de bolide voor het nieuwe seizoen gepresenteerd en stelde niet teleur. Zo toonde de Scuderia de echte auto en kwam het daar ook meteen mee in actie, onder het toeziend oog van enthousiaste tifosi. De eerste filmdag volgt morgen op het circuit van Imola. De vuurdoop op Fiorano valt daar niet onder. Naast twee filmdagen krijgt ieder team ook twee 'demo events' op een niet-gehomologeerd circuit, waarbij formaties vijftien kilometer met de auto van het lopende jaar mogen rijden. Dankzij het eigen testcircuit heeft Ferrari die luxe en heeft het alvast meters kunnen maken voorafgaand aan de echte shakedown.

De bijzondere voorvleugel en neus: Toch gewoon legaal?

Alhoewel Ferrari een goede poging heeft gedaan om de vrijgegeven foto's zo donker mogelijk te maken, vallen er technisch wel enkele dingen op. Dit begint bij de voorvleugel, waar op sociale media veel over te doen is. Ferrari heeft meerdere vinnetjes op de vleugel zitten, die slot gap separator brackets heten. Het levert gefronste wenkbrauwen op, doordat een op het oog vergelijkbaar ontwerp van Mercedes vorig jaar niet is goedgekeurd door de FIA. Er zijn acht brackets aan beide kanten toegestaan, maar vorig jaar stond daar nog bij dat die 'primair een mechanisch, structureel of meet-doel' moesten hebben. Het ontwerp van Mercedes werd vooral aerodynamisch geacht en mocht niet. Dit jaar ontbreekt dat cruciale zinnetje echter in het reglement en denkt Ferrari dat de vinnen daardoor wel mogen.

Verder heeft Ferrari de voorvleugel an sich ook aangepast, onder meer om wat meer outwash te genereren. Ook dat probeert de FIA met de huidige regelgeving tegen te gaan en is derhalve niet helemaal in de geest van het reglement, maar het getoonde ontwerp valt wel ruim binnen de marges. De neus zelf loopt iets spitser toe dan vorig jaar en is nu aan het tweede vleugelelement bevestigd - terwijl die vorig jaar langer doorliep. "We hebben de voorvleugel en de neus voor dit jaar aangepast", bevestigt Enrico Cardile - hoofd van Ferrari's chassisafdeling. "Het hoofdelement van de vleugel zit nu niet meer direct aan de neus vast, maar is zwevend."

Volledig nieuwe voorwielophanging voor aerodynamica

Iets verder naar achteren heeft Ferrari de voorwielophanging compleet vernieuwd. De trots uit Maranello houdt nog altijd vast aan een push-rod voorwielophanging, terwijl Red Bull een pull-rod heeft. Beide hebben hun voor- en nadelen, al komt de pull-rod iets lager in het chassis binnen en is dat gunstig voor een lager zwaartepunt en heeft het ook aerodynamische gevolgen. Alhoewel Ferrari vasthoudt aan een duwstangophanging heeft het team die wel behoorlijk onder handen genomen. "De ophanging is compleet nieuw ontworpen", legt Cardile uit. "Dat is enerzijds voor de aerodynamica, maar ook om onszelf qua afstelling meer mogelijkheden te geven op het circuit."

Dat gezegd hebbende is het dirigeren van de luchtstroom het voornaamste doel van de ingreep. Zo is het bovenste element vooraan een stuk lager geplaatst dan vorig jaar om de luchtstroom beter naar beneden en dus naar de tunnelingangen te dirigeren. "Het grootste verschil is absoluut aan de voorkant te vinden, ja, waar we een ontwerp met een hoge spoorstang hebben vervangen door een lagere spoorstang. Dit heeft een aerodynamisch doel", aldus Cardile. Aan de achterkant houdt Ferrari - wederom in tegenstelling tot Red Bull - vast aan een pull-rod ophanging, al heeft men die met twee multi-link armen ook aangepast ten opzichte van vorig jaar.

Aangepaste sidepods en luchtstroom naar achteren

Iets verder naar achteren springen de sidepods van Ferrari in het oog. Waar een groot deel van de grid is overgestapt op het Red Bull-concept , houdt Ferrari overwegend vast aan de richting die het vorig jaar heeft gekozen. De kenmerkende inlet van de sidepods en het badkuip-ontwerp zijn nog steeds te zien, zij het in ietwat aangepaste vorm. Zo zijn de inlets dit jaar een fractie hoger geplaatst, hetgeen samenhangt met een grotere cut-out onder de sidepods. Dit aspect is wel op Red Bull geïnspireerd en is bij Aston Martin nog veel extremer te zien. Het bevordert de luchtstroom aan de onderkant en was een terrein waar Ferrari naar eigen inzicht nog iets te winnen had.

De Scuderia heeft het eigen sidepod-concept dus behouden en versterkt met ideeën van Red Bull. In de badkuip zelf, die verticaal iets minder lijkt af te lopen, zijn vijf koelinkepingen te vinden - goed te herkennen aan de carbonkleur. De radiatoren op de Ferrari zijn dit jaar iets compacter en kleiner, aangezien het team vorig jaar vrij extreem had ingezet op de koeling om voldoende marge te hebben. Het blijkt geen pure noodzaak, waardoor er voor dit seizoen enigszins op teruggekomen is. De koelgaten verder naar achteren kan Ferrari gebruiken dan wel dichten afhankelijk van de weersomstandigheden, bij de launch was de specificatie te zien voor maximale koeling.

De sidepods zelf lopen dit jaar slanker over in de motorkap, waarmee Ferrari drag hoopt te verliezen. In het verlengde van de halo is een side duct te vinden (blauwe pijl hieronder), waarvan nog niet helemaal duidelijk is of het simpelweg een outlet is of dat Ferrari er ook een aerodynamisch effect mee beoogt. Bij de blauwe pijlen op de onderstaande afbeelding is onder de sidepod een inlet te vinden en in het verlengde van de halo dus een outlet. Achter de halo - waar een extra fairing op zit - valt op dat Ferrari er een winglet heeft geplaatst om de luchtstroom beter te geleiden. Dit is interessant en moet de luchtstroom naar achteren samen met enkele andere winglets optimaliseren, en dus de beam wing beter laten werken dan vorig jaar. "Het verdere bodywork is een voortzetting van afgelopen jaar, al hebben we het nu allemaal iets meer extreem gedaan", legt Cardile uit.

Elementen die niet te zien zijn: gewicht, vloer en motor

Daarnaast zijn er nog drie cruciale elementen die niet meteen op de beelden te zien zijn. Dat begint met het gewicht van de auto. Alhoewel de Ferrari vorig jaar lichter was dan de RB18, heeft de F1-75 het minimumgewicht van de FIA naar verluidt ook niet gehaald. Dit jaar streeft Ferrari wel naar dat gewicht van 798 kilogram en is daar op meerdere manieren aan gewerkt. Zo blijkt uit informatie van Motorsport.com Italië dat Ferrari met het chassis en de constructie al meerdere kilo's heeft gevonden en dat het logischerwijs ook voor iets meer carbonkleur is gegaan om ook verf te besparen.

De vloer is in de huidige Formule 1 mogelijk het belangrijkste aspect. Het gebeurt grotendeels aan de onderkant daarvan en is dus niet te zien. Wat vorig jaar wel opviel, was dat de vloerranden van Ferrari een stuk simpeler oogden dan die van Red Bull en Mercedes. Toch kan 'less is more' hier voor Ferrari best gelden, aangezien de auto bijzonder competitief was en dus over een effectief grondeffect beschikte. Voor dit jaar gaan de vloerranden zoals bekend 15 millimeter omhoog, al heeft Ferrari er natuurlijk alles aan gedaan om dat verlies terug te winnen. "De FIA heeft nieuwe regels geïntroduceerd om porpoising tegen te gaan. Het verlies is daardoor toch wel substantieel", haakt Cardile in. "Maar het heeft onze aanpak niet veranderd, deze auto is eigenlijk een evolutie van vorig jaar, waarbij we hebben geprobeerd om het algehele downforceniveau te verbeteren en om terug te winnen wat de aanpassingen in het reglement hebben gekost."

Het laatste aspect is natuurlijk de motor en dan vooral het werken aan de betrouwbaarheid. Het pure vermogen valt niet meer op te krikken, maar door de betrouwbaarheid op orde te brengen hoopt Ferrari de motor dit jaar wel zwaarder te kunnen belasten. Het moet ertoe leiden dat Charles Leclerc en Carlos Sainz met agressievere motorstanden kunnen rijden dan in het afgelopen seizoen. De motorische stap en al het bovenstaande moeten idealiter leiden tot een auto die Red Bull van repliek kan dienen op rechte stukken, die minder snel door de banden heengaat en bovenal heel blijft.

Video: Charles Leclerc met de nieuwe Ferrari in actie op Fiorano