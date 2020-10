F1 Tech: De meest dominante auto's van Mercedes en Ferrari ontleed

Het huidige baanrecord van de Formule 1 dateert echter al van 2004, in het V10-tijdperk. Dat record staat verrassend op naam van Takuma Sato, die dat jaar in de BAR-Honda een tijd neerzette van 1.27.691.

Volgens de berekeningen en simulaties van de teams zullen we dit weekend tijden zien die minstens twee seconden per ronde sneller zijn dan die van de Japanner.

BAR 006 side view Photo by: Giorgio Piola

De vergelijking tussen de twee tijdperken geeft ons een fascinerend inzicht in hoe de Formule 1-wagens de laatste 15 jaar zijn geëvolueerd, hoewel de rondetijden vrij dicht bij elkaar blijven liggen. Daarom hebben we de meeste dominante combinatie van rijder en wagen van 2020 - Lewis Hamilton en de Mercedes W11 - vergeleken met die van toen: Michael Schumacher in de Ferrari F2004.

De Ferrari F2004 behaalde in totaal 15 overwinningen op 20 races in 2004 met 12 poles en 14 snelste ronden. De W11 heeft al 8 zeges, 10 poles en 6 snelste ronden, net over halfweg op een kalender met 17 races.

De F2004 was bedacht volgens erg verschillende regels in een tijdperk dat bijtanken nog was toegestaan. De auto moest dus vooral een goede kwalificatiewagen zijn die steeds korte runs met weinig brandstof kon afwerken tot de volgende pitstop, en waarmee de rijders dus altijd dicht op de limiet moest kunnen rijden.

De wielbasis van de wagen is 700mm korter en de auto in zijn geheel is 1,2 meter korter dan de W11. De wagens zijn nu ook veel breder, twee meter, tegenover de 1800mm in 2004. Die afmetingen zijn grotendeels bepaald door de reglementen, maar ontwerpers verkiezen tegenwoordig ook een langere wagen om de aerodynamische prestaties te verbeteren.

Wat ook significant is, is het gewicht van de twee wagens. De F2004 woog 605 kilogram tegenover maar liefst 745 kilo voor de W11. Een deel van dat extra gewicht komt van verbeterde veiligheidsstructuren, waaronder de halo en door de relatief zware hybridemotoren.

Daarbij moeten we ook vermelden dat de huidige generatie motoren zo'n zeven races moet meegaan en in staat moeten zijn om 6000 kilometer af te leggen aan ongeveer 1000pk, terwijl de V10-motoren slechts 800 km meegingen en 100pk minder ontwikkelden.

De V6-hybrides zijn ook een flink stuk efficiënter en kunnen een volledige GP-afstand afwerken met 110 kilogram brandstof, terwijl de dorstige V10-motor in de Ferrari F2004 via pitstops in totaal 180 kilogram verbruikte.

Ferrari F2004 gearbox and rear wing assembly Photo by: Giorgio Piola

De F2004 introduceerde een nieuw concept van de versnellingsbak met een titanium behuizing en een koolstofvezel laag daar omheen, een concept dat tegenwoordig standaard is. Ook dit keer wordt aan de duurzaamheid gedacht omdat versnellingsbakken lang moeten meegaan en gebruiken teams een ontwerp met cassettes die in de behuizing kunnen worden verwisseld. In 2004 moest de bak net zoals de motor slechts een raceweekend meegaan en was het concept dus simpeler.

Anno 2020 moeten de rijders harder werken bij de start omdat ze manueel het juiste bijtpunt van de koppeling moeten vinden, wat in 2004 nog voorgeprogrammeerd kon worden, hoewel launch control toen al wel was verboden.

De F2004 stond op banden van Bridgestone, dat samen met Michelin de dienst uitmaakte in de Formule 1. Die concurrentie en het feit dat er nog veel getest mocht worden zorgde voor een waren bandenoorlog. Bridgestone leverde bovendien aparte banden aan Ferrari die specifiek voor het team waren ontwikkeld, waardoor de Scuderia een voordeel had op de andere klanten van de Japanse rubberproducent. In 2020 hebben we een enkele leverancier die iedereen van dezelfde banden voorziet. De banden zijn sinds 2009 niet meer gegroefd, maar door het gebrek aan concurrentie zijn de pure prestaties van de banden niet meer cruciaal.

Zoals je kan zien zijn de Ferrari F2004 en de Mercedes W11 dus amper met elkaar te vergelijken door de evolutie van de technologie en de reglementen. We zijn benieuwd hoeveel sneller de huidige generatie wagens zullen zijn op de Nürburgring tegenover de klas van 2004.