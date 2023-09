F1 Tech: Het chassisdetail dat de F1-aanpak van Red Bull typeert

Dat is echter niet het geval. In plaats van één aspect waarop de RB19 uitblinkt, lijkt het in dit geval te gaan om een reeks details die bijdragen aan het grote succes.

Eén aspect wat dit bewijst, is het chassis van de RB19. De onderste helft van de zogenaamde bulkhead beschikt over een duidelijk aflopende V-vorm. Dit is een doorontwikkeling van het profiel wat we vorig jaar al zagen. Ook die variant was al veel ronder gevormd dan de vierkante versies die we bij de overige teams op de grid zagen.

Deze keuze van Red Bull Racing heeft een overduidelijk aerodynamisch bij-effect. Dit V-vormige profiel heeft een minder negatieve impact op de luchtstroming. En hoewel dit concept an sich ook al voordelen met zich meebrengt, heeft het ongetwijfeld effect op andere elementen in de aerodynamische keten. Hieronder vallen onder meer de voorvleugel, neus, sidepod undercut en vloer.

Mauricio Gugelmin, March 881 Foto: Motorsport Images

Toevallig of niet, dit concept doet denken aan de March 881: de eerste F1-bolide van de hand van Adrian Newey. Ook deze bolide beschikte over een duidelijke V-vorm. Newey kon dit destijds introduceren door de voeten van de coureurs in spreidstand te laten plaatsen.

Red Bull heeft eveneens wat opties beschikbaar in de bulkhead voor wat betreft de koeling van de rijders. De koelgaten bevinden zich zowel boven en onder de ophangingsbevestiging, stuurinrichting en remcilinders. Afhankelijk van de behoefte aan frisse lucht wordt bepaald welk kanaal wordt ingezet.

Red Bull Racing RB19 chassis cooling Illustratie: Giorgio Piola