F1 Tech: De belangrijkste kenmerken van de Aston Martin AMR22

Alle teams zijn nog druk bezig met de ontwikkeling van hun nieuwe strijdwapen en dat geldt ook voor Aston Martin. De details van de gloednieuwe AMR22 gaan dus nog veranderen richting de tests en de eerste races, maar bij de presentatie liet het team genoeg zien om een beetje inzicht te krijgen in wat we van het nieuwe F1-tijdperk kunnen verwachten.

De neus en voorvleugel van de nieuwe Aston Martin AMR22, met onder meer de hoekige bovenste flaps Foto: Aston Martin Racing

De voorvleugel van de AMR22 bevat vier elementen. Dat is ook het maximum aantal dat onder de nieuwe reglementen is toegestaan. Zoals we ook al zagen op de renders van Haas F1 Team, heeft Aston Martin ervoor gekozen om de neus niet te verbinden aan het belangrijkste vleugelelement. Daar houdt het ook wel op met de vergelijking, want het tweede element is veel hoger en maakt de neuspunt bijna kunstmatig breder op de plek waar ze samenkomen.

De bovenste flaps van de voorvleugel zijn iets hoekiger dan de golvende versie die zichtbaar waren op de show car van de FOM en de bolide die Haas presenteerde. Het lijkt erop dat beide verstelbaar zullen zijn, met de versteller aan de binnenkant naast de neus. De neus zelf is ook een stuk hoekiger dan de regelgevers in gedachten hadden. Er is een gedefinieerd oppervlak op de brug van de neus en de zijkanten, in plaats van de koepelvorm die we gewend zijn van de FOM-plaatjes en de show car. In het zijaanzicht is te zien hoeveel moeite er is gedaan om de neus zo slank mogelijk te maken en geleidelijk taps toeloopt om bij het chassis te komen.

De Aston Martin AMR22 heeft opvallende, vierkante luchtinlaten in de sidepods Foto: Aston Martin Racing

Het visueel meest opvallende deel van de auto zijn de sidepods. Die hebben een heel kleine, vierkante luchtinlaat met bodywork dat uitwaaiert om wat van het referentievolume op te vullen dat in dit gebied is toegestaan. Dat houdt in dat het bodywork niet zo breed is als we zagen op de renders van Haas. Maar in tegenstelling tot bij de VF-22 blijft de rest van het bodywork hoog getailleerd richting het einde van de auto, in plaats van abrupt naar beneden af te buigen om de vorm van de radiatoren en intercoolers binnenin te volgen. Dat zagen we de afgelopen seizoenen wél gebeuren.

Op dit vlak vertoont de AMR22 enkele gelijkenissen met de renders en show car van de FOM. De enorme grootte van de undercut onder de sidepods laat echter zien dat dit een veel agressievere aanpak betreft. Aan de bovenzijde van de sidepod is ook te zien dat Aston Martin de kans heeft aangegrepen om over de hele flank koelsleuven aan te brengen. Dat zorgt er weer voor dat het bodywork aan de achterzijde van de auto een stuk smaller gemaakt kan worden. Het resultaat is niet alleen een extreem smalle achterzijde van de auto, maar ook de aanwezigheid van de bekende uitstulpingen op de motorkap.

Tussen de sidepod en de vloer van de Aston Martin AMR22 zit een forse uitsnede Foto: Aston Martin Racing

Aston Martin is ook het eerste team dat een versie van de 2022-auto met een DRS-systeem laat zie. Niet alleen de actuator is zichtbaar, maar ook de sluitingslijnen en de scharnierpunten van de flap. Die bevinden zich binnen de afbuigende endplates. De vleugel zelf heeft ook enkele interessante geometrische ontwerpkenmerken. Er lijkt een gleuf te zichten in het achterste kwart van de endplate, parallel aan de achterlichten die nog altijd in de rand van de endplate verwerkt moeten zijn. De achtervleugel van de AMR22 heeft ook een dubbele steunpilaar, daar waar er slechts één zichtbaar was bij de renders van Haas.