Pirelli werkte na kritiek op de full wets hard aan een regenband waar geen bandenwarmer meer voor nodig zou zijn. Eerder dit Formule 1-seizoen stemden de teams ermee in om deze vanaf de Grand Prix van Emilia-Romagna te gebruiken. Dat weekend werd afgelast, waardoor drie coureurs voor het eerst in Monaco met het blauw gemarkeerde rubber op pad gingen. In de derde vrije training in Canada probeerden alle heren de nieuwe band uit.

Als volgende stap op weg naar de mogelijke introductie van slicks zonder bandenwarmers in 2024, wilde Pirelli de nieuwe intermediates dit seizoen al snel inzetten. Gezien de productie en transport werd het weekend in Singapore aangewezen als mogelijk startpunt. Minstens acht teams moesten dit steunen, maar ondanks de veelbelovende feedback van de tests tijdens een stemming in Monte Carlo, koos een meerderheid ervoor om de verandering niet door te voeren.

"Het idee was om ze vanaf Singapore te gebruiken", vertelt Pirelli-baas Mario Isola aan Motorsport.com. "Er zijn altijd wel een aantal wedstrijden met regen, zoals Suzuka. Het was een goede gelegenheid om ze te testen voor het einde van het seizoen. Het probleem is dat het lastig is om ze als extra prototype te testen, omdat we ze overal ter wereld naartoe moeten sturen. Ik sprak met de FIA en gaf Singapore als optie, maar ze zeiden nee. De teams waren het er niet mee eens. Helaas waren er meer dan twee teams tegen. We hadden acht teams nodig die voor waren." Isola benadrukt dat hij niet weet waarom F1-teams de nieuwe intermediates hebben afgewezen, dit nadat ze de full wets wél accepteerden. "Dat is een goede vraag, maar ik heb er geen antwoord op om eerlijk te zijn."

Slechts enkele teams waren betrokken bij de Pirelli-bandentests. De Italiaan erkent dat andere formaties de nieuwe band misschien eerst willen testen, voordat ze zich vastleggen op het gebruik ervan. Hij merkt echter op dat het niet praktisch is om iedereen de kans te geven. "Het is lastig om de banden te laten testen", vervolgt Isola. "Het is nog nooit voorgekomen dat we full wets testten met alle teams. Dat is simpelweg niet te organiseren." De afwijzing komt ondanks de positieve resultaten van de tests van formaties die wel met de nieuwe band op pad mochten. Alpine voelde afgelopen maand op Paul Ricard als laatste de nieuwe band aan de tand, voorafgaand aan de stemming. "Esteban Ocon was blij met de nieuwe intermediate. Het was een goede stap. Zonder bandenwarmers werkten ze goed, het opwarmen ging prima. We hebben ze ook getest in andere sessies met andere omstandigheden. In al deze sessies werden ze positief beoordeeld, maar het is soms wat het is."