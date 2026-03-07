De vernieuwde power units in de Formule 1 hebben een bijna 50/50-verdeling tussen verbrandingsmotor en elektrische aandrijving. Daardoor is energiebeheer veel belangrijker geworden: coureurs moeten energie strategisch oogsten en inzetten om de best mogelijke rondetijd te realiseren.

Als gevolg daarvan kunnen er tijdens de kwalificatie ongebruikelijke tactieken worden toegepast, met name tijdens de out-laps, om het gebruik van energie te maximaliseren - ook al heeft de FIA de hoeveelheid terugwinbare energie verminderd om lift-and-coast-tactieken tijdens vliegende ronden te minimaliseren.

Haas-teambaas Ayao Komatsu denkt dat de kwalificatie voor de Grand Prix van Australië chaotisch zou kunnen verlopen met de nieuwe auto’s voor 2026. Toen hij tijdens de mediadag in Melbourne de vraag kreeg of de kwalificatie een "complete chaos" kan worden – met coureurs die elkaar in de weg zitten, onduidelijkheid over wanneer iemand een ronde begint of eindigt, batterijen die te snel leeg raken en banden die te koud zijn – antwoordde hij bevestigend.

"Ja, want om de batterij tijdens de out-lap op te laden moet je bepaalde bochten langzaam nemen, terwijl je op sommige rechte stukken juist volgas moet gaan", zei Komatsu. "Maar als je iemand moet laten passeren op een recht stuk waar je eigenlijk voluit zou moeten gaan, dan ben je de pineut, toch? Er is dus eerlijk gezegd veel potentieel voor problemen in de kwalificatie."

Komatsu: "Je zult veel coureurs horen klagen over de boordradio, dat weet ik zeker." Foto door: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

Vooral een probleem bij Albert Park

Een deel van de moeilijkheid zit in het opbouwen van voldoende snelheid om aan een snelle ronde te beginnen zonder de batterij te ver leeg te trekken. Dat probleem wordt nog groter door het snelle karakter van het circuit van Albert Park.

"Hier zal dat een groot probleem zijn", benadrukt Komatsu. "Het is voor iedereen hetzelfde, iedereen heeft hetzelfde probleem. Maar je zult veel coureurs horen klagen over de boordradio, dat weet ik zeker."

Ook McLaren-hoofdontwerper Rob Marshall bevestigt dat beeld en verwacht dat het "erg lastig" wordt om alles goed te timen. "In voorgaande jaren maakte je gewoon je plan en werd dat niet echt verstoord door wat er 200 of 500 meter voor de start/finishlijn gebeurde. Je haalde altijd min of meer de juiste snelheid, je wist hoeveel energie je had en je hoefde je daar niet echt zorgen over te maken. Nu is dat moeilijker, je moet het precies goed doen. Vooral het verkeer kan je behoorlijk in de problemen brengen."

Albon: "We zien nu nog niet eens het ergste scenario, maar het is nu al lastig" Foto door: Mark Thompson / Getty Images

Williams-coureur Alexander Albon uitte na de eerste twee vrije trainingen soortgelijke zorgen. "We zien nu nog niet eens het ergste scenario, maar het is nu al lastig", zei hij. "Zelfs aan onze kant zie je dat je in sommige ronden veel wint of verliest op dat punt. Achter het stuur voelt dat niet altijd logisch, maar dat hoort bij het leerproces."

Het leren vermijden van die potentiële valkuilen is ook het motto van Komatsu, die benadrukt dat problemen in de kwalificatie niet alleen een kwestie van pech zijn. "Je zegt pech, maar uiteindelijk heb je alleen controle over de dingen die je ook onder controle hebt, toch?" merkte hij retorisch op. "Je probeert het verkeer te managen, maar door goed je huiswerk te doen, beter voorbereid te zijn en de operatie goed uit te voeren, haal je dat gelukselement zoveel mogelijk weg. Dat kun je nooit helemaal, maar je moet zoveel mogelijk onder controle krijgen. Dat is de manier om de risico's te verkleinen. Je kunt niet alles voorkomen, maar je kunt ook niet simpelweg zeggen: 'Het is puur geluk'."