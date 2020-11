F1-teams verdeeld over tweedaagse Grand Prix-weekends

Het tweedaagse weekend in Imola, met geen actie op vrijdag en slechts een enkele vrije training op zaterdag van anderhalf uur is een grote vermindering van het aantal kilometers die teams kunnen afleggen.

Het format was meteen ook een goede test voor 2021, wanneer de Formule 1 het tweedaagse weekend mogelijk bij meer Grands Prix zal invoeren als compensatie voor het hogere aantal raceweekends. Naar verluidt zullen er op de voorlopige kalender van 2021 maar liefst 23 races staan. Om tegemoet te komen aan de logistiek problemen en het helse reisprogramma van de teams zou er met tweedaagse weekends heel wat druk van de schouders van monteurs en engineers kunnen vallen.

Niet iedereen is echter voor het gestroomlijnde format te vinden. Otmar Szafnauer bijvoorbeeld. De CEO van Racing Point vindt dat het nieuwe format "niet bij de Formule 1 hoort" en wil dat ook de fans worden gehoord. "Ik denk dat je dit vanuit het perspectief van de fans moet bekijken", aldus Szafnauer. "Vinden zij dit format wat? Ikzelf stond er voor open en ik dacht dat ik het goed zou vinden, maar het voelde vreemd aan na 23 jaar lang een weekend van vrijdag tot zondag te hebben gekend. Het voelde niet natuurlijk aan. Het hoort niet bij de Formule 1."

Voorstanders van het plan hopen dat het gebrek aan oefentijd voor verrassing komt te zorgen, maar vergeten volgens Szafnauer dat de topteams meer middelen hebben en dus op operationeel vlak zich beter kunnen voorbereiden op een kort weekend met minder data. "Als je betere simulatietools in de fabriek hebt, dan ben je beter voorbereid op zo'n samengeperst weekend", legde Szafnauer uit. "Als dit meer gaat gebeuren in de toekomst, dan zullen we net zoals de anderen infrastructuur installeren in onze fabriek om dat beter te optimaliseren."

Williams-man Dave Robson stelt dan weer dat het voor teams "niet zo moeilijk zou zijn" om zich aan te passen. "Als engineers houden we niet van verandering, maar het treft iedereen evenveel, het is dus geen groot probleem", aldus de Head of Vehicle Engineering van Williams.

McLaren-teambaas Andreas Seidl is wel te vinden voor de praktische kant van de zaak, maar stelt vragen bij de commerciële impact. Minder trainingen is minder tijd op televisie en een dag zonder activiteiten voor de toeschouwers, waaruit promotors het grootste deel van hun inkomsten halen.

"We houden wel van dit compacte format van twee dagen", voegde Seidl toe. "We houden van de extra uitdaging om het voor elkaar te krijgen met slechts 90 minuten op zaterdagochtend. Als dit helpt met de kosten en we minder tijd weg van huis zouden doorbrengen, dan is dat zeker voor onze monteurs en engineers positief. Maar uiteindelijk is dit een discussie die wordt geleid door de Formule 1. Het hangt ook af van de contracten met de promotoren en tv-stations."

Bij Mercedes is teambaas Toto Wolff dezelfde mening toegedaan. "Ik houd van het format. Het is compact en dus moet je heel flexibel kunnen zijn. Er is niet veel tijd om data te analyseren en in de simulator te werken. Ik denk niet dat dit voor elk circuit werkt. Er zullen grote races zijn met hopelijk veel toeschouwers, waar het houden van een evenement over drie dagen logisch is. Denk maar aan Melbourne. Ik denk niet dat het overal past, maar in Imola werkte het goed."