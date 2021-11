Zoals bekend wordt er vanaf volgend jaar met een compleet nieuwe auto gereden in de Formule 1, maar behalve de technische regels gaan ook de sportieve reglementen behoorlijk op de schop. Zo moeten de teams straks voorafgaand aan de eerste vrije training aan de FIA doorgeven hoe de basisspecificatie van hun auto eruit ziet en zijn zij verplicht om vanaf de laatste training ook met die configuratie te rijden. Als een team met nieuwe onderdelen wil gaan racen, zal de FIA daar dus vooraf weet van hebben.

Bij Formule 1-eigenaar Liberty Media wil men echter nog een stap verder gaan. Daar zou men graag zien dat de teams voor het begin van elk Grand Prix-weekend ook aan de pers uitleggen wat zij voor die wedstrijd aan de auto veranderd hebben. Aangezien er plannen zijn om de gebruikelijke mediadag op donderdag te laten vervallen, zal dit moeten gaan gebeuren op de vrijdagochtend, al is het de vraag in hoeverre teams daadwerkelijk openheid van zaken zullen geven, aangezien ze niet alle informatie over een nieuw onderdeel op een presenteerblaadje aan de concurrentie zullen willen geven.

“We gaan op de vrijdag een grote sessie voor jullie [de media] organiseren zodat jullie een blik op de auto’s kunnen werpen en erover met het personeel kunnen praten”, laat Ross Brawn, de sportief directeur van de Formule 1, maandag weten. “We gaan verder met het nemen van stappen om de fans meer bij de sport te betrekken en meer inzicht te verschaffen in wat er allemaal gebeurt. Dus met ingang van volgend jaar worden de wagens op vrijdagochtend aan de media gepresenteerd en zullen de teams tekst en uitleg geven over de veranderingen die zij voor dat weekend aan de auto hebben doorgevoerd. Het zal voor een nieuw punt van interesse zorgen, aangezien de technische kant van de sport erg fascinerend is.”

Experimenten met bandenregels

De Formule 1 is verder van plan om volgend jaar bij een aantal races met de bandenregels te experimenteren, vergelijkbaar met zoals er dit jaar proeven worden gedaan met een sprintrace op zaterdag. De koningsklasse van de autosport zou omwille van de duurzaamheid namelijk graag het aantal setjes banden dat tijdens een raceweekend gebruikt wordt omlaag brengen.

“We zijn met zijn allen bezig om onze ecologische voetafdruk te verkleinen. Dat doen we op veel verschillende manieren en het kijken naar de logistieke processen en het bandenverbruik hoort daar zeker ook bij“, aldus Brawn. “We hopen in 2022 een paar weekenden te organiseren waarbij er minder banden beschikbaar zullen zijn. We denken dit te kunnen doen zonder dat het impact heeft op de show. Maar zoals je weet, kun je in de Formule 1 altijd te maken krijgen met onvoorziene gevolgen.“

Volgens Brawn is men al een eind op weg met een plan om de hoeveelheid banden terug te dringen. “Tim Goss van de FIA werkt samen met Pirelli en de teams aan een voorstel hoe we de banden anders kunnen gebruiken zodat we met een kleinere hoeveelheid af kunnen. En het ziet er veelbelovend uit”, vertelt Brawn. ”Ik denk dat we dit gedurende het seizoen tijdens een paar weekenden zullen proberen om te evalueren. Als het werkt, kunnen we het in de toekomst implementeren. En als het niet werkt, dan kunnen we er nog wat aan gaan schaven.”