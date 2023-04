De regel in kwestie heeft betrekking tot de nieuwe sprint shootout, zoals de kwalificatie voor de sprintrace heet. Volgens de regels moeten de teams in SQ1 en SQ2 met nieuwe mediumbanden rijden terwijl de coureurs in de laatste sessie, SQ3, op nieuwe zachte banden moeten proberen om voor de snelste tijd te gaan.

Probleem daarbij is dat, in het reglement zoals die nu is, de teams niet verplicht zijn om een nieuwe set van de zachte band te bewaren voor die kwalificatie op zaterdag. "In SQ3 van de sprint shootout mag maximaal één set droogweerbanden worden gebruikt en dit mag alleen een nieuwe set zijn van de zachte compound", valt in de reglementen te lezen. Dat betekent dat een team er ook op kan gokken om die zachte band op vrijdag te gebruiken voor de kwalificatie voor de hoofdrace, mochten zij denken dat ze SQ3 toch niet halen. Dat kan vooral voordelig zijn voor teams onderaan de ranglijst die vaak meerdere sets banden moeten gebruiken om uit Q1 te komen.

In feite kan een team dus een extra set softs gebruiken in Q1 of, als de coureurs doorgaan, in Q2. Als de coureur onverwachts SQ3 haalt en geen nieuwe softs kan gebruiken, neemt het team gewoon niet deel aan de sessie en neemt het genoegen met de tiende startplaats. Deze maas in de wet heeft tot veel discussie geleid in Baku en op vrijdagochtend riep de FIA de Formule 1-teams op te stemmen over een wijziging van het reglement om deze maas in de wet te dichten door de teams te verplichten om de nieuwe zachte banden voor zaterdag te bewaren.

In een recente wijziging aan het sportief reglement moesten 'tijdelijke' wijzigingen aan sprintraces steun krijgen van minstens acht Formule 1-teams. De regel zou dan opnieuw nader bekeken worden door de F1 Commission en World Motor Sport Council en vervolgens permanent gewijzigd worden voor de rest van het seizoen. In dit geval liepen de teams niet warm voor deze last-minute wijziging en dus kreeg de FIA niet de steun van de benodigde acht teams. Daarom blijft de regel staan zoals het is, maar er bestaat een mogelijkheid dat er na dit weekend opnieuw naar gekeken wordt. In het geval van Baku lijkt een gok van teams om de zachte banden allemaal op vrijdag in te zetten niet heel waarschijnlijk, aangezien er chaos op de loer ligt op het Baku City Circuit waardoor er potentieel in SQ3 plek is voor een verrassing. Wel zou dit relevanter kunnen worden op permanente circuits.