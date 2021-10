F1-teams staat tactische “ontdekkingsreis” te wachten in GP Turkije

Na een regenachtige zaterdag blijft het zondag tijdens de Grand Prix van Turkije zeer waarschijnlijk droog in Istanbul. Het zadelt de teams met een aantal lastige tactische vraagstukken op voor de race. Zo starten vrijwel alle coureurs in de top-10 de race op de medium compound behalve Yuki Tsunoda, die de race vanaf P9 op de zachte band moet aanvangen. De rest van het veld zal het zachte rubber zondagmiddag waarschijnlijk vermijden omdat de rood gemarkeerde Pirelli’s te snel slijten op het veeleisende circuit.

Een of twee pitstops?

Ondanks het feit dat de coureurs waarschijnlijk de voorkeur zullen geven aan de twee hardste bandencompounds, is de kans groot dat de meeste coureurs tijdens de race twee pitstops zullen maken. Met een relatief korte pitstraat bedraagt het tijdverlies van een pitstop in Turkije ‘maar’ iets meer dan twintig seconden. Daarnaast lijkt het rubber ook harder te slijten op het Turkse asfalt, dat zelfs tot verbazing van Pirelli een stuk meer grip lijkt te genereren dan een jaar geleden.

Tegelijkertijd kunnen coureurs ook voor een enkele pitstop kiezen als ze denken dat hun banden het lang genoeg volhouden op het 5,3 kilometer lange circuit. Een betere baanpositie kan in dat geval voordelig uitpakken, al zal een verse set banden later in een stint met name in een lange doordraaier als bocht 8 een significant voordeel opleveren.

Teams staat lastige race te wachten

De diverse strategische opties en het relatieve gebrek aan relevante data zadelt de teams met flink wat uitdagingen op: “Het gaat heel lastig worden”, vertelt Dave Robson, Head of vehicle performance bij het team van Williams, aan Motorsport.com. “De baan heeft sinds vrijdag een soort van reset gekregen [door de regen], terwijl de race op het moment droog lijkt te gaan verlopen. Het wordt dus een soort van ontdekkingsreis om uit te vogelen hoe de banden zich precies houden en hoe de coureurs met name bocht 8 moeten aanvallen.”

“We hebben wel een beetje een idee van hoe de banden zich gaan gedragen onder onze auto en hoe het bij andere teams het geval zal zijn. Op basis daarvan zullen we een plan opstellen dat we live tijdens de race zullen bijstellen. Het feit dat behalve Tsunoda iedereen op mediums door is gegaan naar Q3 vertelt je denk ik wel waar de meeste teams in hun hoofd aan denken. Ik zie het dus niet gebeuren dat iemand de zachte band gaat gebruiken, hooguit aan het einde misschien iemand die voor de snelste ronde wil gaan.”

Tekst loopt door onder de foto.

George Russell, Williams FW43B Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

Over de mogelijkheid van een éénstopper vertelt Robson: ‘Het hangt ervan af hoeveel tijd je bereid bent op te offeren om – met name de rechter voorband – in leven te houden en je banden niet helemaal op te roken. Maar het gaat lastig worden denk ik. We maken een plan aan de hand van de omstandigheden op zondagochtend, maar ik denk dat dit wel een van die races gaat zijn waarin de nodige besluiten live genomen moeten worden. Dat maakt het leuk, omdat je dan niet alleen moet reageren op wat je eigen auto doet, maar ook op wat de rest aan het doen is. Dan wordt het een echt gevecht, dat is altijd interessant.”

Inhaalrace

Een extra interessante factor tijdens de race wordt het feit dat vooral Lewis Hamilton, Daniel Ricciardo en Carlos Sainz zich naar verwachting een weg naar voren zullen vechten. De Britse Mercedes-rijder is al het hele weekend razendsnel in Turkije, maar moet de race na een motorwissel als elfde aanvangen. Ook de Ferrari komt dit weekend goed uit de verf, maar na een volledige motorwissel zal Carlos Sainz de race vanaf de laatste startrij moeten aanvangen.

Mercedes en Ferrari lieten allebei goede rondetijden zien tijdens de tweede vrije training op vrijdag. Mercedes lijkt bovendien wat sneller dan Red Bull dit weekend, ziet ook Max Verstappen. De Limburger vertelde na de kwalificatie dat het in zijn ogen bijzonder lastig gaat worden om polesitter Valtteri Bottas van de zege af te houden vanmiddag. Tegelijkertijd verwacht echter ook Mercedes het niet gemakkelijk te gaan krijgen. De renstal denkt namelijk dat het voor Lewis Hamilton nog niet zo eenvoudig gaat worden om zich vanaf P11 naar voren te knokken, waardoor ook de huidige WK-leider waarschijnlijk wel de nodige tactische trucjes uit de hoge hoed zal moeten toveren.