In een poging om de Formule 1 bereikbaarder te maken voor de fans had de FIA bedacht dat de teams vanaf 2022 meer inkijk moesten geven in de nieuwe upgrades die men meenam naar het circuit. Het onderdeel van de herziene sportieve reglementen schrijft voor dat de teams de FIA voorafgaand aan een Grand Prix-weekend moet inlichten over nieuwe “grote aerodynamische en aan de carrosserie gerelateerde componenten en samenstellingen” die dat weekend ingezet zouden worden. Daarnaast moest iedereen op vrijdag ook verplicht aan een “show and tell”-sessie meedoen waar alle auto’s aan de media tentoongesteld werden.

Deze nieuwe regel werd echter slim omzeild door verschillende teams, waardoor men alsnog niet de nieuwe onderdelen op de auto te zien kreeg. Als de nieuwe onderdelen namelijk voor de eerste vrije training slechts op één van de twee auto’s gemonteerd werden, dan haalden de teams een slimme truc uit door die auto tentoon te stellen die niet de nieuwe upgrades bevatte. Dit slimmigheidje schoot uiteraard het doel van de nieuwe reglementen voorbij.

Aanscherpen van de regels

Daardoor heeft de FIA de regels aangescherpt voorafgaand aan het nieuwe seizoen, waarin duidelijk gemaakt wordt dat tijdens deze sessie de auto mét de nieuwe upgrades tentoongesteld moet worden. De nieuwe reglementen luiden als volgt: “Als slechts één auto wordt voorzien van nieuwe aerodynamische en aan de carrosserie gerelateerde componenten en samenstellingen die niet zijn gebruikt tijdens een eerdere competitie of TCC [testen van de huidige auto’s] en wel bedoeld zijn om in de competitie te gebruiken, dan moet deze auto tentoongesteld worden aan de media.” Naast dat de teams moeten uitleggen welke upgrades ze hebben meegenomen, heeft de FIA er ook voor gezorgd dat de upgrades op motorisch gebied zichtbaarder worden gemaakt. Elke autofabrikant moet eens per jaar een briefing houden waarin de updates van de motor besproken worden.