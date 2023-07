McLaren CEO Brown: 24 races is de limiet voor de Formule 1

Het 2022-seizoen zou oorspronkelijk 24 races bevatten, maar de Chinese Grand Prix werd geschrapt vanwege aanhoudende coronamaatregelen en de Grand Prix van Emilia-Romagna werd op het laatste moment afgelast vanwege overstromingen in de regio, ook rondom het circuit van Imola. Voor 2024 is echter opnieuw een kalender opgesteld met 24 rondes, inclusief een terugkeer naar het Shanghai International Circuit.

McLaren CEO Zak Brown vertelt aan Motorsport.com dat hij vindt dat de 24 races de limiet is voor het maximaal aantal races per jaar. “Stefano [Domenicali, CEO Formule 1] gaat deze limiet instellen. Er is vraag naar zo’n dertig Grands Prix per jaar. Op een dag zou ik graag een situatie zien waar we 24 races hebben, dat we naar twintig vaste races afreizen en naar acht roulerende races. Op die manier kun je 28 markten 24 keer per jaar voorzien. Ik denk dat dat een goede manier is om de situatie hetzelfde te houden, maar toch het kalenderbereik kunt vergroten. Ook op logistiek vlak is het verbeterd, wat geen makkelijke klus is. Elke plek heeft een reden waarom het op een bepaalde tijd moet zijn, andere evenementen of feestdagen, of seizoensgebonden omstandigheden.”

Een belangrijke reden dat teams het aantal races beperkt wil houden is de werkdruk voor alle medewerkers, die de hele wereld mee afreizen om de operatie draaiende te houden. “We hebben ook nog double- en triple-headers”, vertelt Aston Martin-teambaas Mike Krack. “Ik denk dat we niet ver verwijderd zijn van wat we kunnen verdragen. Ik denk dat het aan de teams is om een manier te vinden hoe we dit draagbaarder kunnen maken voor onze werknemers. Ik denk dat alle teams dat proberen, erover discussiëren en oplossingen bedenken. Dat is de kracht van deze sport.”

Williams-teambaas James Vowles stemt in met Krack en zegt dat het nu zaak is aan de teams om het personeel efficiënt te rouleren. “Het is een optimalisatieprobleem. We kunnen niet simpelweg dezelfde mensen blijven sturen. Er zijn raceklasses waar er 32 of meer races per jaar worden gehouden. We moeten onszelf afvragen hoe we het leven voor iedereen duurzamer kunnen maken terwijl we tegelijkertijd blijven presteren.”

Het leven van een F1-monteur gaat niet bepaald over rozen, vertelt Ferrari-teambaas Fred Vasseur. “Zij hebben meer te klagen dan teambazen. We proberen voor hen deze roulatie te vinden. Ik arriveer donderdag op het circuit en ik vertrek zondagavond. De rest komt al op maandag of dinsdag en gaat maandag pas weer weg, dat is heel anders.”