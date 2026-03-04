F1-teams reizen via omweg naar Australische GP - FIA versoepelt avondklok

Vooralsnog lijkt het erop dat de GP van Australië vrijwel ongestoord door kan gaan, ondanks de spanningen in het Midden-Oosten die de sport onder druk zetten. De aanval van de VS en Israël op Iran leidde recentelijk tot wraakacties op verschillende landen in het Midden-Oosten, waaronder de Verenigde Arabische Emiraten, Saudi-Arabië, Qatar en Bahrein: allen landen waar ook Formule 1-races gehouden zullen worden.

Eerder deze week werd al bekendgemaakt dat het FIA World Endurance Championship (WEC) had besloten zijn pre-season test en seizoensopener in Qatar af te blazen. Ook de bandentests die Pirelli had ingepland op het circuit van Bahrein waren afgezegd, toen het hoofdkwartier van de marine van de VS werd aangevallen door Iraanse drones en raketten.

Inmiddels is bekend dat de mensen van Mercedes en McLaren die tijdelijk in Bahrein vastzaten, het land inmiddels hebben kunnen verlaten. De teams werden eerder deze week veilig uit de Golf geëvacueerd, waarna sommigen zijn doorgereisd naar Melbourne.

Impact op de Formule 1

Toch blijft de shutdown van het luchtruim in de regio een hoofdpijndossier voor de Formule 1. Teams moesten via alternatieve routes naar Melbourne reizen. Daarnaast heeft F1 drie alternatieve chartervluchten ingezet, via Tanzania en Singapore, om er zeker van te zijn dat iedereen op tijd in Australië zou zijn. De meesten zijn dinsdagavond aangekomen in Melbourne.

Op woensdag had nog geen enkel van de door Motorsport.com gecontacteerde teams gezegd operationele problemen te ondervinden door de vertraagde aankomsten. Wel hebben de teams collectief de FIA gevraagd de avondklok te versoepelen. De FIA liet daarop weten dat zij wegens overmacht de standaard avondklokken, die het personeel dat betrokken is bij het beheer van de auto’s uit de paddock houden, op woensdag- en donderdagavond niet zou handhaven.

"Wij willen u informeren dat, na overleg met de officials van de meeting, wegens overmacht en specifiek aanhoudende reis- en vrachtstoringen ondervonden bij de voorbereiding van de Australische Grand Prix, de bepalingen van Artikel B9.5.1a, d.w.z. 'Beperkte Periode 1', en Artikel B9.5.1b, d.w.z. 'Beperkte Periode 2', niet van toepassing zullen zijn bij deze wedstrijd", communiceerde de FIA.

Volgens de sportreglementen van de F1 komen deze periodes overeen met woensdagnacht en donderdagnacht: "Beperkte Periode Eén": Beginnend tweeënveertig (42) uur voor de geplande start van VT1 en eindigend negenentwintig (29) uur voor de geplande start van VT1. "Beperkte Periode Twee": Beginnend achttien (18) uur voor de geplande start van VT1 en eindigend vier (4) uur voor de geplande start van VT1.

Toto Wolff: "We volgen de ontwikkelingen in de regio met bezorgdheid en hopen dat de bescherming van burgerlevens van het grootste belang blijft." Foto door: Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images

Gedwongen besluitvorming

F1 heeft laten weten de situatie in het Midden-Oosten de aankomende dagen en weken nauwlettend in de gaten te houden. De klasse heeft namelijk een relatief korte tijd voordat zij met een beslissing moet komen of de Grands Prix in Bahrein en Saudi-Arabië nog volgens planning door zullen gaan. Technisch gezien heeft F1 nog vijf weken tijd voor de race van Bahrein, maar de complexe logistiek dwingt de organisatie eerder tot een beslissing te komen. Het meest aannemelijk lijkt dat de beslissing bekend zal worden gemaakt in de week tussen de Chinese en Japanse Grands Prix. Als F1 toch besluit de races in Bahrein en Jeddah af te blazen, kan het nog lastig worden om op het laatste moment andere circuits als vervanging te vinden.

Met de huidige situatie in het Midden-Oosten voelt het triviaal om het over sport te hebben

Toto Wolff zegt over de situatie: "Met de huidige situatie in het Midden-Oosten voelt het triviaal om het over sport te hebben. We volgen de ontwikkelingen in de regio met bezorgdheid en hopen dat de bescherming van burgerlevens van het grootste belang blijft."

"Met de geplande bandentest in Bahrein zijn verschillende teamleden getroffen, die gelukkig inmiddels het land veilig hebben kunnen verlaten. Wanneer zo’n ernstige situatie zich ontvouwt, helpt het weinig om te praten over de mogelijke verdere impact op de F1 in de komende weken; we weten dat de FIA en F1 de gebeurtenissen zullen blijven volgen en de noodzakelijke en juiste beslissingen zullen nemen wanneer dat nodig is."