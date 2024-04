Het was een onaangename verrassing toen de F1-teams arriveerden op het Shanghai International Circuit. De baan leek geverfd, al bleek dat later een speciale bitumen-laag te zijn. Alle teams hadden in hun voorbereiding op de Grand Prix van China, die na vijf jaar afwezigheid terugkeert op de F1-kalender, gewerkt met informatie van de FIA en Pirelli. De praktijk bleek dus heel anders dan waar men in de simulator mee had getest. De werkzaamheden aan het asfalt hebben invloed op het gripniveau, zeker op de plekken waar de bitumen-laag al enigszins weggesleten is.

De FIA brengt de teams normaliter van tevoren op de hoogte van dergelijke ingrijpende veranderingen aan het circuit. In dit geval werd er niets gemeld, ook niet door bandenleverancier Pirelli. De Italiaanse producent stuurt normaliter engineers naar het circuit voor een voorinspectie om data over de baansituatie te vergaren. Er was echter geen personeel beschikbaar, waardoor deze stap uitgerekend in China werd overgeslagen. Ook Pirelli ontdekte pas op woensdag dat er aanpassingen verricht waren.

Op de vraag in hoeverre er met de FIA contact is geweest over de asfaltstatus, zegt F1 chief engineer Simone Berra: “We hadden geen melding gehad, dus ook wij waren verrast. We ontdekten het op woensdag tijdens onze gebruikelijke baaninspectie. Het was duidelijk dat deze asfaltlaag totaal anders was dan de oude.”

Teams niet op de hoogte, F1-wedstrijdleider wél

Motorsport.com heeft vernomen dat het gebrek aan informatievoorziening over het asfalt op vrijdagochtend besproken is tijdens de teammanagers-meeting met F1-wedstrijdleider Niels Wittich. Bronnen hebben laten weten dat Wittich weliswaar op de hoogte was dat er werkzaamheden verricht waren, maar dat hij het niet noodzakelijk vond om de teams te informeren. Volgens hem was de aanpassing niet dusdanig dat het invloed zou hebben op de prestaties of de afstelling.

Hoewel de verandering in gripniveau zeker niet zo extreem is als in Turkije 2020 het geval was, erkent Berra dat circuits dit soort handelingen voortaan beter moeten afstemmen met de FIA. Op de vraag wat er misgegaan is in de communicatie, zegt hij: “Dat moet je aan de FIA vragen. Het is geen aanpassing die een nieuwe homologatie vereist, of een check van de FIA. Het is uitgevoerd door het Chinese circuitmanagement. Ze konden dit doen zonder iemand te informeren. Het is niet het einde van de wereld, want in de training verbeterde het gripniveau snel. De rijders konden de sessie volbrengen. In de toekomst moet de FIA wat nauwer samenwerken met de circuits om dit soort informatie te verkrijgen.”

Het probleem zal in 2025 niet meer spelen, want het circuit krijgt voor de editie van volgend jaar een volledig nieuwe asfaltlaag.