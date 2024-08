Enkele weken konden de F1-teams genieten van een welverdiende zomerstop, maar aan die pauze komt nu een einde. De tweede seizoenshelft staat voor de deur en die wordt afgetrapt in Zandvoort, waar zondag de Grand Prix van Nederland verreden wordt. Om de hype rondom de race nog wat meer aan te wakkeren, hebben de Formule 1-teams weer hun creatieve geesten aan het werk gezet om tot speciale posters voor deze 34ste editie van de Grand Prix van Nederland te komen.

RB F1 heeft meerdere typische Nederlandse elementen gecombineerd met subtiele tintjes van het team zelf. Zo springt de oranje leeuw er tussenuit en zijn de windmolens voorzien van de stijlen van de helmdesigns van Yuki Tsunoda (links) en Daniel Ricciardo (rechts). Daarnaast mogen de bloemenvelden uiteraard niet missen op de poster, evenals de VCARB 01.

Alpine gooit het over een iets andere boeg. Zij hebben twee raceposters, waarbij 'Sandvoort' de uniekere van de twee is. Hierin zijn iets minder Nederlandse elementen verwerkt - enkel de windmolen is weer terug te vinden - maar wel is er gespeeld met de naam Zandvoort en is dit in de stijl van een soort Atari-gamehoesje gegoten.

Daarnaast speelt Alpine in de tweede poster met een typisch element van de Grand Prix van Nederland: de Orange Army langs de baan. Maar in plaats van oranjefakkels, zijn deze roze gemaakt om de beter bij het eigen team te laten passen.

Williams heeft het wat subtieler gehouden voor de raceposter van Zandvoort. Niet al te veel poespas, maar gewoon grotendeels oranje met enkele strepen - in de kleuren van de legendarische sponsor Gulf - en de Williams FW46.

"We're back", aldus Aston Martin. Het Britse team uit Silverstone hoopt in Zandvoort weer voor een goed resultaat te gaan na de tweede plaats van Fernando Alonso vorig jaar, al moet het gezien de huidige vorm op een wonder hopen. Zij bieden op hun poster meer aandacht voor de opvallende hoofdtribune van Zandvoort, evenals flink wat windmolens op de achtergrond.

Red Bull Racing kijkt weer uit naar een bijzondere race, want Max Verstappen staat hier voor de vierde keer aan de start van zijn thuisrace. Daarom is de datum 25 augustus groots omcirkeld bij het Oostenrijkse team. Verstappen heeft hier de vorige drie edities gewonnen, kan hij daar een vierde aan toevoegen?

In samenwerking met LEGO heeft Mercedes naast enkele bouwsets ook een poster voor de Grand Prix van Nederland gemaakt. George Russell is daarin de coverster en hij heeft zijn LEGO-Mercedes tussen de bollenvelden geparkeerd.

Ook een eigen poster mag bij Mercedes niet ontbreken. De renstal zet George Russell en Lewis Hamilton pontificaal op de poster, maar ook de duinen zijn goed zichtbaar. De Noordzee is eveneens afgebeeld, met windsurfers in actie. De wind kan ook komend weekend een rol spelen, dus daar lijkt over nagedacht!

Ferrari haalt inspiratie uit de werken van misschien wel Nederlands bekendste schilder: Vincent van Gogh. 'De sterrennacht' is duidelijk te herkennen op de poster van het Italiaanse team, maar ook de zonnebloemen die Van Gogh vaak schilderde zijn zichtbaar. Ook de Ferrari-wagen - met Charles Leclerc achter het stuur - is getekend in de stijl van Van Gogh. Ferrari hoopt in Zandvoort weer mee te doen voor de podiumplekken, want de laatste races vielen niet mee.