F1-teams moeten nieuwe wedstrijdleiding helpen, vindt Ferrari

Na de controversiële finale van het Formule 1-seizoen 2021 in Abu Dhabi werd wedstrijdleider Michael Masi opzij geschoven. De rol wordt dit jaar vertolkt door nieuwkomers Niels Wittich en Eduardo Freitas, die met een roulatieschema de wedstrijdleiding aansturen. Ook worden zij beter ondersteund, onder meer vanuit een Virtual Race Room. Toch is de kritiek op de wedstrijdleiding in de eerste fase van het seizoen 2022 niet verstomd. Veel teams en rijders klagen over een gebrek aan consistentie in het uitdelen van straffen. Na de Grand Prix van Monaco ontstond ophef over de interpretatie en toepassing van de regels, nadat Max Verstappen ontsnapte aan een straf toen hij met een wiel de lijn bij de pitstraatuitgang raakte.

Alfa Romeo-coureur Valtteri Bottas zei al dat “een wedstrijdleider beter zou zijn dan twee”, en Haas-rijder Kevin Magnussen stelt “dat het nu lastiger is om te begrijpen wat de regels zijn”. AlphaTauri’s Yuki Tsunoda ging nog een stap verder: “Ik vertrouw de FIA niet. Elke keer is het super inconsistent. Ik heb al vier reprimandes gekregen, de laatste in Monaco. En ik begrijp nog steeds niet waarom ik die kreeg.”

Ferrari-teambaas Mattia Binotto erkent dat het gebrek aan consistentie ook bij de teams een reden tot zorg is, maar biedt ook direct hulp aan. “Als Ferrari zijnde kunnen we niet blij zijn met de eerste fase van het seizoen. We zijn benadeeld door bepaalde beslissingen, maar het is niet anders. We begrijpen dat het moeilijk is. Om de situatie te verbeteren, moeten we hen ook helpen. De teams en de wedstrijdleiders moeten samenwerken om ervoor te zorgen dat zij het beter begrijpen en zo snel mogelijk progressie boeken. Het is duidelijk dat er dit seizoen soms geen consistentie was in de beslissingen. Dat kunnen we niet ontkennen, maar we kunnen ook niet ontkennen dat het geen eenvoudige taak is. Het heeft wat tijd nodig, al moet het wel zo snel mogelijk verbeteren.”

In de schijnwerpers

Voor het seizoen 2022 werd het radioverkeer tussen de teams en de wedstrijdleiding aan banden gelegd. Bovendien worden deze fragmenten niet langer uitgezonden op televisie. Dit alles heeft als doel om de wedstrijdleiders te beschermen voor kritiek van buitenaf. Volgens Mercedes F1-teambaas Toto Wolff zitten de race directors nog steeds “in de vuurlinie” en verdienen ze wel wat meer krediet: “Het is een lastige taak, want je staat volop in de schijnwerpers. In Monaco bijvoorbeeld, wanneer je te maken krijgt met weersomstandigheden en plotseling beslissingen moet nemen. Dat is heel erg lastig. Hoe meer races er verstrijken, hoe meer ervaring zij krijgen en hoe beter ze kunnen omgaan met de druk die de Formule 1 met zich meebrengt. Zij maken deel uit van de Formule 1, net als de teams. Teams maken fouten: een wiel zit niet goed vast of je gaat de mist in met de strategie. Dat kan ook de wedstrijdleiders gebeuren. Iedereen zit in hetzelfde schuitje.”

Haas-teambaas Guenther Steiner is van mening dat de gevolgen van de finale in Abu Dhabi 2021 nog altijd voelbaar zijn: “De wedstrijdleider staat sinds die race veel meer in de spotlights dan voorheen. Iedereen kijkt naar hen. Bij elke kleine fout worden ze meer bekritiseerd dan voorheen. Dat is niet gemakkelijk. We moeten ze gewoon meer tijd geven, dan komt het wel goed. Ze doen het heel behoorlijk.”