De Formule 1-teambazen zijn nogal voorzichtig geweest in het publiekelijk uitspreken tegen de nieuwe banden, maar toonden ook weinig enthousiasme voor verandering. Het kan worden aangenomen dat weinig mensen er op zitten te wachten. Sommige F1-coureurs zijn ook niet enthousiast. Mercedes-coureur en GPDA-voorzitter George Russell maakte onlangs kennis met de nieuwe slicks, maar was niet al te enthousiast en stelde dat F1 nog niet klaar is voor een verbod op bandenwarmers.

De dekens zouden oorspronkelijk verdwijnen in 2024, maar de regels werden gewijzigd om ze toch te houden. De optie om het terug te veranderen lag er, als Pirelli eind juli kan aantonen dat het een band heeft die de klus kan klaren. De bandenfabrikant introduceerde eerder dit F1-seizoen al full wets waar geen bandenwarmers meer voor nodig zijn. Deze werden voor het eerst gebruik in Monaco, maar de poging om nieuwe intermediates mee te nemen naar Singapore werd door teams afgewezen.

Ondertussen liep ook de ontwikkeling van de slicks. Mercedes en Ferrari mochten er kort na de Grand Prix van Spanje in Barcelona op datzelfde circuit mee aan de slag. De laatste bandentest wordt na de race op Silverstone door Red Bull, Williams en Haas uitgevoerd. Pirelli zal dan een beslissing nemen. Als de FIA van mening is dat Pirelli iets goeds heeft, dan wordt de beslissing vervolgens ter stemming aan de F1-teams voorgelegd.

"Ik denk dat we pas moeten oordelen na de test", antwoordt Red Bull-teambaas Christian Horner op een vraag van Motorsport.com. "Daniel [Ricciardo] werkt de test met onze auto af. Door het rijden krijgen we feedback. Ik weet zeker dat Pirelli vervolgens de juiste beslissing neemt. Het is volgens mij niet iets dat de coureurs willen. Mijn angst is dat je door zoiets simpels, waardoor je beter kunt racen, veel moeite doet om de banden heel snel op te warmen in outlaps, waardoor er meer kosten moeten worden gemaakt. Iedereen heeft bandenwarmers en die doen hun werk. We moeten kijken naar een meer duurzame manier om de bandenwarmers van stroom te voorzien in plaats van ze weg te halen."

James Allison, technisch directeur van Mercedes, is het met Russell eens. Hij vindt na de recente test ook dat de banden er nog niet klaar voor zijn. "Na een eerste kennismaking, betekent dit niet dat het al een uitgemaakte zaak is", zegt de Brit. "Mijns inziens zijn er nog genoeg uitdagingen om ze beter te laten werken." Williams-teambaas James Vowles vindt dat de nieuwe slicks zich nog moeten 'bewijzen' en hoopt dat de test op Silverstone meer nuttige informatie oplevert. "Mijn mening is pragmatisch", vertelt hij aan Motorsport.com. "Laat ons maar een band zien die zonder dekens presteert. Of het nu in Spa met vijf graden of in Bahrein met veertig graden is. Ik ga er graag mee akkoord en zie het als nieuwe stap. Op dit moment is er nog niet echt een band die dat kan. De test gaat ons vast helpen. Ik denk echter niet dat we er al zijn, maar de richting is goed." Ook Alpine-chef Otmar Szafnauer en Aston Martin-teambaas Mike Krack vertrouwen op een goede beslissing van de internationale autosportbond.

Mocht Pirelli toestemming krijgen om zonder bandenwarmers te werken in 2024, dan wordt de ontwikkeling van de band hoogstwaarschijnlijk een paar maanden in de wacht gezet. Dit totdat de uitslag van de bandenaanbesteding bekend is en of het nog steeds in de sport voor een tweede poging om ze in 2025 te introduceren. Als het de deal aan een rivaal verliest, dan wordt het programma volledig stopgezet.