F1-teams krijgen meer ruimte om betrouwbaarheid te verbeteren

Tijdens een WMSC-meeting in Parijs werd woensdag over verschillende Formule 1-gerelateerde zaken gestemd. Na diverse problemen met de betrouwbaarheid is het voor teams nu mogelijk om onder parc fermé-omstandigheden motoronderdelen te wisselen voor nieuwere onderdelen die in de pool opgenomen zijn. Voorheen moest een wagen waarvan onderdelen vervangen werden voor een nieuwere specificatie automatisch vanuit de pits starten. Deze aanpassing is gunstig voor teams die krap zitten met onderdelen terwijl ze wel nieuwere onderdelen kunnen inzetten.

Het nieuwe motorreglement voor 2026 werd tijdens de bijeenkomst besproken, de stemming over het nieuwe reglement is echter uitgesteld. Men hoopt dat dit een kwestie van weken is. Audi en Porsche zullen hun deelname pas bevestigen als het reglement definitief is.

Andere aanpassingen van F1-reglement

Ook andere onderdelen van het reglement werden woensdag behandeld, met name in reactie op controverse eerder dit seizoen. Nadat Ferrari met een aangepaste vloer reed tijdens een Pirelli-bandentest op Imola, zijn extra beperkingen opgesteld tijdens het uitvoeren van testwerkzaamheden. Verder heeft de FIA veranderingen doorgevoerd bij het controleren van de flexibiliteit van achtervleugels, bovendien zijn de regels voor de spiegels aangepast om het zicht te verbeteren.

Nadat sommige team dit jaar voor de race problemen hadden met het opwarmen van de brandstof, is het nu toegestaan om de brandstof met een temperatuur van 20 graden Celsius in de auto te doen bij races waar het warmer is.

De WMSC heeft ook gestemd over de media-activiteiten van Formule 1-coureurs. De traditionele persconferentie wordt nu weer op donderdag gehouden. Dit seizoen werden de mediasessies tot onvrede van coureurs en pers gehouden op vrijdagochtend voor de eerste training.