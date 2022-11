F1-teams maken kennis met hun nieuwe coureurs voor 2023

In de Formule 1 is het soms een komen en gaan van coureurs. Sommige rijders, zoals Sebastian Vettel, nemen vrijwillig afscheid en sommige coureurs noodgedwongen: Daniel Ricciardo, Mick Schumacher en Nicholas Latifi. Andere heren blijven wel in de Formule 1, maar wisselen van team en natuurlijk zien we ook geregeld nieuwe gezichten in de F1-paddock. Alhoewel, nieuw? Sinds 2022 geldt de regel dat elk F1-team minimaal twee keer per jaar een rookie moet inzetten, dus veel namen zijn al bekend.

Allereerst natuurlijk onze eigen Nyck de Vries. Zijn verhaal is eigenlijk best bijzonder. Hij startte in de Formule 1 als McLaren-junior, vervolgde zijn loopbaan bij Mercedes, werd Formule E-kampioen, reed vrije trainingen voor Williams, Aston Martin en Mercedes en debuteerde bij Williams in Italië. Door dat resultaat stelde hij een zitje bij AlphaTauri veilig. Het lijkt erop alsof hij de hele paddock al bij langs is geweest, maar een vast stoeltje zat er tot dusver nog niet in. Inmiddels is het hem gelukt en stapt hij in 2023 in bij het team uit Faenza. Dinsdag maakt hij op het Yas Marina Circuit zijn eerste meters. De Vries is inmiddels al in AlphaTauri-kleding gespot.

Het kende een zeer onrustige aanloop, maar Alpine liet Oscar Piastri dan eindelijk definitief los. Dit betekent dat de Australiër dinsdag zijn eerste meters gaat maken bij McLaren, waar hij landgenoot Ricciardo vervangt. De voormalig F3- en F2-kampioen neemt in 2023 plaats naast Lando Norris. Piastri is een talentvolle coureur, waar veel van verwacht wordt. Hij heeft inmiddels al kennisgemaakt met de MCL36 en het stoeltje past.

Pierre Gasly zette zondag een punt achter zijn samenwerking met AlphaTauri. Na heel wat jaren doorgebracht te hebben bij de Red Bull-familie, vervolgt hij zijn F1-loopbaan bij Alpine. Dat team wordt in 2023 compleet Frans. Naast dat het merk zelf uit Frankrijk komt, is ook teamgenoot Esteban Ocon een landgenoot. De overstap komt precies op het juiste moment, want bij AlphaTauri ging het al een paar races niet lekker meer. Inmiddels heeft Gasly al in de A522 gezeten.

Pierre Gasly maakt kennis met zijn nieuwe werkgever. Foto: Alpine

Bij Haas zien we een inmiddels Formule 1-veteraan. Nico Hülkenberg keert terug in de Formule 1 en vervangt landgenoot Mick Schumacher in 2023. De Duitser heeft een bult ervaring. Hij reed in zijn loopbaan bij diverse teams en viel begin 2022 nog twee keer in bij Aston Martin. Hülkenberg reed onder meer bij Williams en Renault, maar zag in alle races nooit het podium. Bij Haas krijgt hij opnieuw een kans. Inmiddels is de coureur al in Haas-kledij gespot.

Nico Hulkenberg rijdt in 2023 voor Haas. Foto: Autosport

Fernando Alonso verlaat natuurlijk Alpine en gaat in 2023 verder bij Aston Martin. De Spanjaard is maar al te blij dat zijn tijd in Enstone achter de rug is. Hij incasseerde zes uitvalbeurten in 2022, en stond maandag meteen bij de pitbox van Aston Martin. Nog wel in normale kleding, maar die wordt dinsdag omgeruild voor een Aston Martin-overall.