Tijdens de Formule 1 Grand Prix van China maakte de koningsklasse van de autosport voor het eerst kennis met de nieuwe opzet van het sprintweekend. Tussen de sprintrace en de kwalificatie op zaterdag mogen de teams iets meer sleutelen aan de auto's, want de parc fermé-regels zijn wat versoepeld. In theorie opent dat de deur voor een aparte set-up voor de sprintrace en de Grand Prix, maar in de praktijk gebeurde dat nauwelijks. "We hadden in de aanloop naar het weekend er veel over. We dachten er over na om de achtervleugel voor de sprint anders af te stellen, maar we hadden dat toch maar niet gedaan", verklaart technisch directeur van Aston Martin Racing Tim McCullough. "We vonden het echter al lastig genoeg om de negentien ronden lange sprint door te komen en wilden niet een te grote verandering doorvoeren."

Tegelijkertijd ziet McCullough wel dat de meeste teams van vrijdag op zaterdag in Shanghai grotere aanpassingen hebben doorgevoerd dan tijdens de eerste vier weekenden. "We waren daar namelijk al een hele tijd niet meer geweest. De auto's waren in 2019 drie keer zo hoog afgesteld, de banden zijn anders en de hele aerodynamica ook. We hadden alles gesimuleerd, maar volgens mij kwamen wij er allemaal achter dat de grip nog slechter was dan gedacht", aldus de Engelsman. "We leerden pas hoe de auto's met veel benzine aan boord reageerden tijdens de sprint. Daarna konden we bekijken wat de beste band zou zijn en of er grote veranderingen nodig waren."

McLaren: Vooral betere balans gevonden

McLaren-teambaas Andrea Stella erkent dat er geen grote veranderingen werden doorgevoerd, maar zag wel een positieve kant aan de nieuwe parc fermé-regels. "Het helpt ons zeker in het vinden van een betere balans. Het gebeurt vrij vaak dat je de plank misslaat als je grote veranderingen doorvoert", legt de Italiaan uit. "Het kan er wel voor zorgen dat je wat kan veranderen als je de balans net verkeerd hebt. Je kan in eerste instantie wat agressiever zijn met de afstelling. Je kan daarna alles weer compenseren."

Die zoektocht naar balans betaalde zich volgens Stella uit. "We zagen in de sprint wat er gebeurde met de balans en konden het finetunen voor de Grand Prix", aldus de McLaren-baas. "Maar als we het ineens goed hadden, hadden we dit natuurlijk niet nodig gehad."