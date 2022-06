Teams wezen maatregelen tegen porpoising vorig jaar al af

De coureurs klagen steeds meer over porpoising en zouden bij de FIA hebben aangedrongen op maatregelen om het gehobbel van de auto’s te verminderen. George Russell, de voorzitter van de rijdersvakbond GPDA, noemt het ‘een kwestie van tijd’ voordat porpoising tot een zwaar ongeluk leidt. “Veel coureurs kunnen de wagen amper in het rechte spoor houden door al het gestuiter”, zei de Brit dit weekend bij de Grand Prix van Azerbeidzjan. Mercedes, het team van Russell, heeft in de straten van Baku het meest last van porpoising.

Omdat niet iedereen met porpoising te maken heeft, achten naar verluidt niet alle teams maatregelen tegen porpoising op de korte termijn noodzakelijk. Het onderwerp stond vorig jaar al eens op de agenda. Destijds zou zijn voorgesteld om de minimale rijhoogte van de 2022-wagens te verhogen. Dat idee kreeg echter niet de benodigde steun en belandde derhalve in de prullenmand.

Teambazen blijven rustig

Nu zijn het echter de coureurs die alsnog pleiten voor maatregelen tegen porpoising. McLaren-teambaas Andreas Seidl snapt hun standpunt, maar zegt ook dat de teams het probleem zélf kunnen oplossen door de rijhoogte te verhogen, ook al gaat dat gepaard met het verlies van snelheid. “We zien dat het bij sommige wagens heftig is voor de coureurs en dus is het goed om dit onderwerp ter sprake te brengen. Aan de andere kant: een team weet hoe het per direct gestopt kan worden”, aldus Seidl.

Toto Wolff, de teambaas van Mercedes, wil vooral weten waarom het ene team meer wordt getroffen door porpoising dan het andere. “We zien auto’s die het niet hebben en anderen waar het duidelijk slechter is”, vertelt de Oostenrijker. “Ik kan alleen voor onze twee coureurs spreken: zij hebben er last van en dat gaat zelfs zo ver dat een fysiotherapeut de klachten niet meer kan wegwerken. Dus we moeten zien hoe het zich ontwikkelt en uitvinden waarom de ene auto het meer heeft dan de andere.”

Volgens Ferrari-chef Mattia Binotto moet de ernst van porpoising niet worden overdreven. “Als we naar de Formule 1 kijken, dan denk ik niet dat dit de minst comfortabele auto’s zijn in de openwielracerij”, vindt Binotto. “Het is zonder twijfel een uitdaging voor alle rijders, desondanks zijn deze wagens denk ik nog best comfortabel om mee te rijden. Het is een uitdaging, een technische uitdaging. Maar als ik naar onszelf kijk, dan hebben we al wat progressie geboekt. In de toekomst kunnen we nog meer vooruitgang boeken, dus het is zeker nog te vroeg om een oordeel te geven.”

“Ik weet zeker dat we op de middellange termijn een oplossing gaan vinden”, vervolgt Binotto. “Het is een uitdaging, maar dat geldt voor iedereen. Dat moeten we denk ik accepteren. Het is zeker iets dat we allemaal beter moeten begrijpen om het te kunnen verbeteren, maar dat vind ik prima.”