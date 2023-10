Hoewel de klassering anders doet vermoeden is er goed nieuws voor de vier laagst geklasseerde teams. Zij krijgen vanaf volgend jaar twintig miljoen dollar meer speelruimte in het budgetplafond om uit te geven aan de verbetering van de eigen faciliteiten. Met name Williams-teambaas James Vowles drong aan op deze aanpassing en de Brit heeft nu zijn zin gekregen. "Vanuit mijn perspectief is dit goed nieuws", verklaart de Engelsman, die ook dankbaar is voor de concurrentie voor het toestaan van de extra uitgaven. "Dat we zo goed samengewerkt hebben heeft er voor gezorgd dat we ongeveer twintig miljoen extra te besteden hebben."

Het waren geen gemakkelijke discussies tussen de teams. Er moest worden gezocht naar een manier waarop de teams het te besteden geld niet in hun de performance van de auto's mogen investeren, maar dat het hier puur gaat om de verbetering van de faciliteiten. Om tot een overeenstemming te komen krijgen ook de topteams als Ferrari, Red Bull Racing en Mercedes een verhoging van het budget, al is dat met 6 miljoen dollar extra bovenop de geplande 45 miljoen dollar een 'schijntje' vergeleken met de concurrentie. De teams uit het middenveld - McLaren, Alpine en Aston Martin - krijgen nog eens 7 miljoen dollar extra te besteden, waardoor hun budget op een slordige 58 miljoen dollar terecht komt. AlphaTauri, Alfa Romeo, Haas en dus Williams krijgen 65 miljoen dollar tot hun beschikking. Voor de laatste vier teams is de bestedingsruimte zodoende 14 miljoen dollar groter dan die van de topteams, wat hen een gedegen kans geeft om het gat te dichten. De teams moeten ervoor zorgen dat de miljoenen binnen de periode van 2021-2024 besteed worden, dus het gaat hier niet om een jaarlijks bedrag.

Niet alleen voor komend jaar, maar ook voor de periode 2025-2028 heeft de FIA de budgetten voor het verbeteren van de faciliteiten vastgesteld. De topteams krijgen 42 miljoen dollar te besteden, de middenveldteams komen op 49 miljoen dollar uit en de laagste vier teams mogen 56 miljoen dollar uitgeven. In 2029 wordt alles weer gelijkgetrokken en mogen de teams nog maar 36 miljoen dollar in de volgende vier jaar uitgeven.

Vowles is tevreden met deze uitkomst, al had hij op meer gehoopt. "Het is niet de 100 miljoen dollar wat wij voorstelden, maar het is wel een goede stap", vertelt de Williams-topman. "We hebben na zes maanden een overeenkomst weten te sluiten, waarbij de topteams minder te besteden hebben dan wij. We gaan er allemaal op vooruit." McLaren-teambaas Andrea Stella is ook tevreden over wat er afgesproken is: "Het is allereerst goed om te zien dat de instituten en de teams tot een overeenkomst konden komen. Wij verwelkomen dit nieuws want we krijgen wat extra speelruimte. Dat is goed voor ons."

Niet alleen positieve geluiden

Naast de tevredenheid van Stella en Vowles komen er ook minder positieve geluiden uit de paddock. Ferrari-baas Frederic Vasseur vraagt zich af of dit wel de goede richting is en of dit niet de deur open zet richting nog meer discussies over het budgetplafond. "Ik ben niet echt overtuigd", verklaart de Fransman. "Als de engineers vraagt of ze meer willen, dan zullen ze altijd ja zeggen. Het is een doorgaand proces. We hebben nu al een paar keer de deur naar budgetplafond-veranderingen geopend, dat vind ik een gevaarlijk iets.'