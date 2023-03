Deze maatregel maakt een einde aan een jarenlange traditie in de Formule 1 dat teamleden in de hekken aan de pitmuur klimmen om een goed resultaat voor hun coureur te vieren. Deze traditie komt vanaf de Grand Prix van Australië op Albert Park onder het vergrootglas te liggen. Dit naar aanleiding van de Grand Prix van Saudi-Arabië, waar na de race op het Jeddah Corniche Circuit personeel van Red Bull en Aston Martin bovenop de metalen hekken klommen om de podiumplaatsen voor Sergio Perez, Max Verstappen en Fernando Alonso te vieren.

Een paar seconden na die vieringen schoot George Russell met zijn Mercedes naar rechts, aangezien er een pitbord uithing toen hij in jacht op Alonso over de finishlijn sprintte omdat er nog een mogelijke tijdstraf boven het hoofd van de Spanjaard hing. Ook in Bahrein klommen teamleden bij de finish op de hekken en hingen daar ook over, wat geen ongebruikelijk beeld is in de Formule 1.

Nu lijkt die oude traditie te verdwijnen, aangezien wedstrijdleider Niels Wittich in een document met daarin de veiligheidsaantekeningen voor de Grand Prix van Australië wijst op de regel dat het 'te allen tijde verboden is om in de hekken aan de pitmuur te klimmen'. Hij wijst bovendien naar Bijlage H, Artikel 2.3.2 van het sportief reglement van de FIA, regels die gelden voor alle autosportcategorieën die door het bestuursorgaan worden gesanctioneerd.

Een deel van de regel die betrekking heeft op deze specifieke situatie betreffende het beklimmen van hekken in de pitstraat stelt dat 'teampersoneel alleen in de pitstraat mag komen vlak voordat het aan een auto moet werken en weg moet zodra het werk klaar is'. "Het is verboden voor het personeel om op enig moment op de hekken van de pitmuur te klimmen. Elke actie van een team dat dit verbod overtreedt zal worden gemeld aan de stewards."

Het gaat daarom dus niet om een nieuwe regel, maar om een strengere naleving van de regels die al vastgelegd waren in Bijlage H, Artikel 2.3.2. Als een teamlid nu in de hekken van de pitmuur klimt, wordt het team gerapporteerd aan de stewards, die vervolgens moeten besluiten of er een straf vereist is of niet. Een sportieve straf voor de coureur lijkt in dit soort situaties zeer onwaarschijnlijk. Het is waarschijnlijker dat het team een boete krijgt voor het overtreden van de regels.

Gevaarlijke situaties

Noemenswaardig is dat deze strengere handhaving van de regels in Melbourne weinig effect zal hebben, aangezien het daar eigenlijk onmogelijk is voor het teampersoneel om in de gevaarlijke omstandigheden te komen zoals deze in Jeddah gespot waren. Het hek langs de meeste pitstraten van de circuits die een FIA Grade One-certificaat hebben, loopt recht omhoog om vervolgens in een hoek over het circuit te hangen, om te voorkomen dat losvliegende onderdelen in de pitstraat belanden. In Melbourne zijn er geen metalen hekken, maar dikke, doorzichtige glaspanelen zodat de fans tegenover de pitstraat meer zicht hebben op de actie aldaar. Daardoor is het voor teamleden onmogelijk om hoog te klimmen bij de finish.

Ook al worden deze regels strenger nageleefd, hoeven de teams niet te vrezen dat zij bestraft worden als teamleden door de gaten in de hekken hangen, wat nodig is om de pitborden aan de coureurs te tonen. Dat mag ook aan het einde van de race, mits het op een veilige manier gebeurt.

De FIA heeft de regel betreffende het in de hekken klimmen weer aangekaart bij de teams omdat zij rekening houden met de mogelijk ernstige gevolgen van een val op een baan waar auto's met hoge snelheid en vaak dicht bij de pitmuur passeren tijdens de festiviteiten aan het einde van races, ook al is er nooit zo openlijk gedreigd met straffen voor dit vergrijp. Het bestuursorgaan heeft ook maatregelen genomen om het gevaar weg te nemen dat iemand hoog op de hekken van de pitmuur klimt en mogelijk iets op de baan laat vallen, waardoor de voorbijrijdende coureurs gevaar lopen.