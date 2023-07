F1-teams in gesprek over gelijktrekken van motorprestaties

Het onderwerp van het wegnemen van de onderlinge verschillen in motorprestaties is toegevoegd aan de agenda van de vergadering die de F1 Commission volgende week heeft bij de Grand Prix van België, weet Motorsport.com. De FIA zou de prestaties van de huidige krachtbronnen hebben geanalyseerd, naar verluidt nadat Alpine haar bezorgdheid had geuit over dat de Renault-motor niet gelijk is aan de power units van de concurrentie.

Volgens bronnen is uit de FIA-analyse inderdaad een achterstand van de Renault-motor naar voren gekomen: de Franse krachtbron zou zo’n 20 tot 33 pk minder hebben dan de concurrentie. Zowel de FIA als Renault wil niets kwijt over de zaak. Feit is wel dat een dergelijk vermogensverschil veel invloed kan hebben, zeker nu de onderlinge marges tussen de chassis zo gering zijn.

Wat het voor Renault vooral frustrerend maakt, is dat de motorontwikkeling tot en met 2025 bevroren is. Tot die tijd - in 2026 treedt een nieuw power unit-reglement in werking - mogen er geen motorupdates worden gedaan met als doel de prestaties te verbeteren. Er mogen alleen aanpassingen worden doorgevoerd als dit de betrouwbaarheid, veiligheid of kosten ten goede komt, al spreken de regels ook van ‘minimale incidentele veranderingen’.

Toen de motorontwikkeling in 2022 werd bevroren, was men van mening dat de onderlinge motorverschillen klein genoeg waren. Extra maatregelen om een gelijk speelveld te creëren werden derhalve niet nodig geacht, maar wellicht gaat de FIA daar alsnog verandering in brengen. Om welke mogelijke aanpassingen het zou gaan is nog niet duidelijk. In 2009, toen dit onderwerp ook ter sprake kwam maar er uiteindelijk niets veranderde, werd gesproken over het terugschroeven van het vermogen van de topmotoren. Het introduceren van updates brengt namelijk extra kosten met zich mee. In het V6-tijdperk is het onderwerp ook wel eens besproken, vooral vanwege de dominantie van Mercedes en de achterstand van Renault. Ook toen bleven reglementswijzigingen uit.

De F1 Commission vergadert in België onder meer ook over het al dan niet verbieden van bandenwarmers in 2024 en het sprintformat.