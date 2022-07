F1-teams willen dat FIA haast maakt met afronden vloerregels 2023

De FIA kondigde vorige week een reeks maatregelen aan waarmee het in 2023 een einde wil maken aan porpoising in de Formule 1. Onderdeel van die veranderingen is het verhogen van de vloerrand met 25 millimeter, maar niet alle teams hebben de wijzigingen met open armen ontvangen. Motorsport.com kon vrijdag al onthullen dat tenminste vijf teams willen dat er minder veranderingen worden doorgevoerd aan de vloer en dat daarover al gesprekken worden gevoerd met FIA-president Mohammed Ben Sulayem. Zo is er naar verluidt een meerderheid voor een compromis om de vloerrand met 10 millimeter te verhogen, maar volgens de FIA gaat dit niet ver genoeg.

Hoewel de teams het nog niet helemaal eens zijn over de veranderingen, zijn zij het er wel over eens dat er snel duidelijkheid moet komen. Daarmee kan voorkomen worden dat zij op sommige vlakken voor niets hebben gewerkt aan de auto voor 2023. "Het is nog niet te laat, maar we kunnen niet nog vier of zes weken wachten", zegt technisch directeur Jan Monchaux van Alfa Romeo. "Ik zou liever zien dat dit veranderingen voor 2024 zijn, maar als ze in 2023 komen, dan is net voor de zomerstop het laatste moment dat acceptabel is. Na de zomersluiting vermoed ik dat de meeste teams volle bak aan ontwikkelingen voor de 2023-auto werken en zo'n ingrijpende verandering zou een streep zetten door veel ontwikkelingsplannen."

Ook Mercedes wil snel besluit over veranderingen

Mercedes is een van de teams die veranderingen aan de vloer voor 2023 verwelkomt, maar ook zij benadrukken dat de FIA snel duidelijkheid moet geven over de plannen. "We willen graag duidelijkheid. Gaan ze het veranderen? En als dat het geval is, laten we er dan werk van maken en het eens worden", vertelt trackside engineering director Andrew Shovlin. "De realiteit is dat deze auto's altijd laag bij de grond zullen blijven en dat ze altijd op de weg blijven botsen. Dat kan je dan wel verzachten en verbeteren, maar als je fundamenteel iets wil veranderen dan zal daar een duidelijke wijziging van het reglement voor nodig zijn."

Technisch directeur James Key van McLaren voegt daar aan toe: "Ik denk dat dit het laatste moment is, want je wil aan de slag gaan met tijdsintensievere zaken als de versnellingsbak en dergelijke. Dat zijn dingen waar je in deze tijd van het jaar mee bezig wil zijn", legt hij uit. "Het is redelijk laat om dit te doen, dus hoe eerder we de uiteindelijke getallen weten, hoe beter het is."

De geplande veranderingen van de reglementen zijn volgens Monchaux verre van ideaal voor kleinere teams als Alfa Romeo, die hun beperkte financiële middelen hierdoor moeten uitgeven aan het aanpassen van de vloer. "Als technisch directeur heb je het probleem dat je geld moet uitgeven aan dingen die je eigenlijk niet had verwacht", zegt hij. "Je moet dus meer moeite doen om ervoor te zorgen dat je niets over het hoofd ziet. Als het 25 millimeter wordt, dan gaat dat een rol spelen. Het ding is dat dit pijnlijker is voor een technisch directeur, is dat we werken met het budgetplafond. We hebben een visie over hoe we de ontwikkelingen van de volgende jaren strategisch willen benaderen en het is overduidelijk dat we behoefte hebben aan stabiliteit in de regels. Als we de randvoorwaarden ieder half jaar veranderen, maakt dat ons leven alleen maar ingewikkelder."