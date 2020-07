F1-teams bezorgd: Profiteert Racing Point van nieuwe maas in de wet?

In tijden van corona heeft de Formule 1 de doorontwikkeling beperkt om de kosten te drukken en om alle teams in leven te houden. Onderdeel van die plannen is dat ieder team richting volgend jaar twee 'tokens' heeft gekregen. Dit zijn een soort virtuele waardebonnen die teams moeten inleveren bij de FIA om een upgrade aan de bolide uit te mogen voeren voor 2021. Doordat iedere formatie slechts twee tokens krijgt, mag men ook maar twee upgrades uitvoeren. Het is vooral bedoeld om teams een kleine kans te geven de grootste pijnpunten aan te pakken. Verder moet een geldverslindende wapenwedloop achterwege blijven.

Het klinkt nobel, maar het systeem blijkt niet waterdicht te zijn. Er zit een maas in de wet waar klantenteams AlphaTauri en Racing Point van kunnen profiteren. Eerst maar eens naar wat wel zwart op wit staat: als het moederteam in 2021 een token inzet voor een bepaald onderdeel en als het klantenteam besluit om dat doorontwikkelde onderdeel ook te gebruiken, dan kost dit het klantenteam ook een token. Het is volstrekt logisch: het klantenteam profiteert immers ook van de doorontwikkeling en zoiets kan niet volledig kosteloos blijven.

Geen token nodig voor gebruik van 2020-onderdelen

Het punt is echter dat deze regels alleen gelden voor onderdelen die in voorbereiding op of tijdens het F1-seizoen 2021 worden doorontwikkeld. Voor alle onderdelen uit 2020 geldt dit niet. En juist daar zit de crux. Racing Point en in iets mindere mate AlphaTauri gebruiken nu immers veel 2019-onderdelen van hun moederteams. Zo is de Racing Point RP20 een regelrechte kopie van de 2019-Mercedes, waarbij men zoveel mogelijk toegestane onderdelen heeft ingekocht. Die onderdelen kan men volgend seizoen zonder het verlies van tokens vervangen door alle 2020-varianten. Men kan dus de 2020-Mercedes nabouwen.

Het staat zelfs letterlijk in de reglementen omschreven: "Een team dat momenteel 2019-onderdelen gebruikt en die voor het seizoen 2021 wil opwaarderen naar 2020-onderdelen, kan dit zonder verlies van tokens doen." Zo kan het veelbesproken team uit Silverstone wederom een enorme stap voorwaarts zetten, zonder dat het één van beide tokens kwijtraakt. Voor AlphaTauri geldt hetzelfde, al zijn de ogen door de voorbije weken vooral op Racing Point gericht. Ferrari-klantenteams profiteren hier overigens niet van. Alfa Romeo en Haas worden nu al zoveel mogelijk voorzien 2020-onderdelen, waardoor een 'gratis' opwaardering is uitgesloten.

Argwaan bij concurrenten: Ferrari en Renault willen herziening

Het is dan ook niet verrassend dat juist Ferrari deze kwestie aan de kaak stelt. "Het token-systeem is een soort compromis tijdens de coronacrisis. Als Ferrari zijn we er niet helemaal blij mee. Kijkende naar onze situatie zouden we de auto eigenlijk volop willen doorontwikkelen. Maar wij hebben ook een bredere verantwoordelijkheid ten opzichte van de Formule 1 als geheel", aldus teambaas Mattia Binotto tijdens de online persconferentie op vrijdag. "Over één aspect moeten we alleen nog wel in gesprek. We zijn er niet blij mee dat bepaalde teams hun hele 2019-pakket zomaar kunnen opwaarderen naar een 2020-pakket zonder het verlies van tokens. Dat is in onze ogen oneerlijk. We hebben als team maar twee tokens en voor iedereen zou de doorontwikkeling beperkt moeten worden."

Ferrari krijgt bijval van onder meer Renault. "Mattia heeft gelijk als hij zegt dat er bepaalde mazen in de wet zitten", laat Marcin Budkowski namens het Franse merk weten. "Bepaalde teams kunnen profiteren van het systeem en dat is niet de bedoeling. We gaan hierover in gesprek met de FIA en hopen dat het snel wordt aangepakt." F1-teams moeten trouwens voor komende woensdag aangeven voor welke upgrades ze hun tokens willen inzetten. Na goedkeuring moet er op een later moment een gedetailleerd plan worden aangeleverd bij de FIA, inclusief een uitleg hoe de geplande upgrades precies vorm moeten krijgen. Door de genoemde maas in de wet mogen Racing Point en AlphaTauri 'gewoon' meedoen aan dit proces.

