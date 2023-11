F1-teams bespreken mogelijke versoepeling parc fermé-regels

De parc fermé-regels werden geïntroduceerd om teams te beperken in de mate waarin ze hun afstelling tussen sessies in konden veranderen, om zo op maat gemaakte auto's voor de kwalificatie en de races te ontmoedigen als onderdeel van geld besparende maatregelen. Met de introductie van het budgetplafond in 2021 en de 'avondklok', die de teams beperkt in het overwerken om de auto te verbeteren, zien de Formule 1-teams ruimte om de parc fermé-regels te versoepelen.

Dit onderwerp is hoger op de lijst gekomen sinds de diskwalificatie van Lewis Hamilton en Charles Leclerc in Austin, waar zij door een te veel versleten plank dankzij de vele hobbels in het circuit niet aan de technische reglementen voldeden. De FIA merkte op dat dit mogelijk het gevolg was van het sprintformat, waardoor de afstellingen van de auto's vaststonden na slechts één uur vrije training.

Gevraagd door Motorsport.com of de beperkingen versoepeld moeten worden, antwoordt Ferrari's nieuwe sportief directeur Diego Ioverno: "We bespreken de parc fermé-regels. Het oorspronkelijke doel was om te voorkomen dat teams gekke dingen zouden doen tussen de kwalificatie en de race." Hij wijst naar nog een aspect, namelijk het beschermen van de teams tegen zichzelf. "De engineers hebben veel fantasieën en soms raken de monteurs een klein beetje te veel gestrest. Ik denk dat de parc fermé-regels nog steeds nuttig zijn. Waarschijnlijk zullen we sommige regels versoepelen, omdat er andere manieren zijn om te controleren wat we doen. Je hebt het budgetplafond, het traceren van onderdelen. Ik denk niet dat we volledig af zullen stappen van de parc fermé-regels, maar we bespreken dit onder andere met de FIA."

Aston Martins performance director Tom McCullough zou wat meer vrijheden voor de teams verwelkomen, zeker omdat teams dan de auto aan veranderende omstandigheden kunnen aanpassen. "Er zijn veel goede dingen geweest sinds de introductie van het parc fermé. Het is een kwestie van de regels ontwikkelen om te bereiken wat we allemaal proberen te bereiken. We staan toe dat enkele zaken veranderd kunnen worden: je kunt het remmateriaal aanpassen, je kunt verschillende dingen doen. Uiteraard kunnen we de skids en de plank op de auto niet veranderen, dus je moet al heel vroeg beslissingen nemen op basis van een zeer beperkt aantal runs. Er zijn zaken als het weer die effect hebben."

McCullough noemt een voorbeeld: "Van tegenwind naar wind in de rug en een groot recht stuk kan dat beïnvloeden. Om dat drie dagen van tevoren te voorspellen is moeilijk. Aanpassingen aan de reglementen zijn vanuit technisch perspectief altijd welkom, maar ik denk niet dat we het moeten afschaffen."