F1-teambazen sceptisch over inhaalmogelijkheden met nieuwe auto’s

De voorbije dagen en weken zijn de meeste nieuwe Formule 1-wagens voor het eerst getoond aan het grote publiek. De Formule 1 heeft voor dit seizoen een nieuw technisch reglement ingesteld waarbij ingezet is op het grondeffect-principe. Dat moet helpen bij het verminderen van vuile lucht achter de wagens. Dat zorgde er lange tijd voor dat wagens elkaar moeilijk konden inhalen en de races niet altijd even spectaculair waren. Het nieuwe reglement moet dat grotendeels oplossen. Ook de onderlinge verschillen tussen teams moeten kleiner worden.

“Ben ik optimistisch dat de nieuwe regels het racen beter maken? Ik heb eigenlijk geen idee”, aldus Mercedes-teambaas Toto Wolff. “Het concept van de wagens is qua aerodynamica fundamenteel anders dan wat we tot nu toe gezien hebben. Pas wanneer de races beginnen, zullen we weten of het ook daadwerkelijk effect heeft. Ik denk dat het op dit moment nog niet te zeggen is, het is in ieder geval nog niet te voorspellen zonder dat we de auto's op de baan gezien hebben.”

Ferrari-voorman Mattia Binotto is ook nog niet zo zeker dat het echt gaat werken, liet hij donderdag tijdens de presentatie van de F1-75 weten. “We moeten zien of het echt gaat werken”, zegt Binotto. “Op basis van de simulaties en de windtunneldata is het moeilijk te beoordelen. De auto’s hebben nog steeds een flinke hoeveelheid downforce en ze zijn nog steeds snel. Ik verwacht dat de verschillen met vorig jaar niet heel groot gaan zijn, maar ik kan het mis hebben. Dat gaan we pas zien op de baan. Eerst volgende week in Barcelona, daarna de test in Bahrein. Dan zullen we een beter idee hebben.”

Ferrari-coureur Carlos Sainz verwacht dat zijn team tijdens de test flink wat tijd achter andere auto’s aan gaat rijden om de impact van de nieuwe aerodynamica te testen. “Daar zullen we tijd voor nodig hebben tijdens de test, het is zeker iets om te evalueren”, vindt Sainz. “Het is zeker iets waar we tijdens de test naar moeten kijken, misschien gaan we veel tijd achter andere auto’s rijden om te zien hoe het voelt.”