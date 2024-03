De afgelopen tijd kwam FIA-president Mohammed Ben Sulayem in het nieuws na beschuldigingen aan zijn adres van een klokkenluider. De BBC had een intern verslag gezien waarin Ben Sulayem beschuldigd werd van inmenging in het resultaat van de Grand Prix van Saudi-Arabië van 2023 en het zoeken naar problemen met het stratencircuit van Las Vegas om deze onveilig te verklaren. Na een onderzoek van de ethische commissie van de FIA werd Ben Sulayem vrijgesproken van deze beschuldigingen.

Een tweede zaak die de FIA in verlegenheid heeft gebracht speelde in december. Toen kondigde de autosportfederatie aan dat het onderzoek deed naar mogelijke belangenverstrengeling van Mercedes-teambaas Toto Wolff en diens vrouw en F1 Academy-directrice Susie Wolff. De FIA trok zich al snel terug nadat alle F1-teams steun uitten voor het echtpaar Wolff. Voor Susie Wolff was dat niet genoeg, want zij is in de jacht op transparantie een strafrechtelijk proces gestart tegen de FIA.

Zodoende speelt er veel bij de FIA, maar de teambazen stellen dat er vooral vertrouwen moet zijn in het bestuursorgaan en haar processen in deze kwesties. "Ik denk dat we geen andere optie hebben dan vertrouwen te hebben", zegt Ferrari-teambaas Frédéric Vasseur. "We weten niet wie de klokkenluider is en we weten niet wat het doel van die klokkenluider is. Vraag ons niet daar een mening over te hebben. We moeten vertrouwen hebben in het systeem", aldus de Fransman.

McLaren-CEO Zak Brown roept op tot 'volledige transparantie' van de FIA. "Alle onderwerpen die de afgelopen tijd aan het licht zijn gekomen zijn zeer ernstige situaties", stelt Brown, gevraagd door Motorsport.com naar de stand van zaken bij de FIA. "We leven in 2024, niet in 1984, dus volledige transparantie hoort erbij. De drie gevallen zijn verschillend, maar zeer ernstig. We moeten ervoor zorgen dat het op een transparante en echt onafhankelijke manier afgehandeld wordt. Ik denk dat iedereen die transparantie zou verwelkomen."

Geen volledige transparantie

Peter Bayer – de CEO van RB F1 – werkte voorheen voor de FIA en waarschuwt voor al te veel openheid. Klokkenluiders zouden zich dan minder op hun gemak voelen en hun mond houden. "[De FIA] is capabel omdat er gekozen mensen zijn die een rol hebben, er is een onafhankelijke ethische commissie. Sinds ik er zat, hebben we een compliance officer en klokkenluidershotlines in het leven geroepen. Wat we zien is dat de sport in korte tijd enorm is gegroeid. Veel mensen vragen om transparantie."

"We moeten proberen te begrijpen waar we transparantie kunnen hebben, want als het gaat om individuele onderwerpen of klachten die via een klokkenluider binnenkomen, moet je ervoor zorgen dat er absolute garantie en bescherming is voor die mensen", vervolgt Bayer, die tevens benadrukt dat arbeidscontracten 'nergens ter wereld' met wie dan ook gedeeld horen te worden. "Het is dus moeilijk, maar als sport moeten we leren van en groeien door deze processen en hopelijk kunnen we ons dan weer richten op het racen... We moeten vertrouwen hebben in de organisatie. Dat geldt ook voor het geval van een besluit van de stewards. Soms staat het resultaat ons niet aan, maar uiteindelijk moeten we ons neerleggen bij het proces."