F1-teambaas Wolff prijst FIA voor open en transparante houding

Het kraanincident tijdens de Grand Prix van Japan op Suzuka leidde tot veel boze reacties. De FIA stelde naar aanleiding daarvan een onderzoek in. Twee weken later, tijdens het Formule 1-weekend in Amerika, kwam de internationale autosportbond met een rapport. De FIA besloot om te stoppen met de roulatie van wedstrijdleiders voor de rest van 2022 en maakte de belofte om de virtual safety car-procedure aan te passen. Mercedes-baas Toto Wolff prijst FIA-president Mohammed Ben Sulayem en de rest van het bestuur voor de transparantie en openheid die getoond worden sinds de wisseling van het voorzitterschap in december vorig jaar.

"Sinds het nieuwe bestuur zijn er een aantal dingen veranderd", zegt Wolff. "In december kwamen er nieuwe mensen aan boord en ik geloof dat, zolang er vooruitgang wordt geboekt en openheid is, het steeds beter wordt. In mijn gesprekken met de president merk ik de gretigheid om te leren en te analyseren. Dat zie je wel aan het vrijgegeven FIA-document naar aanleiding van het Gasly-incident. Er is volledige transparantie. Zonder schroom wordt gewezen op welke zaken beter kunnen. Ik had onlangs een gesprek met Ben Sulayem. Hij zei dat de FIA allereerst de meningen van de teams en de coureurs wil. Dat is wat mij betreft een goede eerste stap. Wordt het ooit perfect? Nee, want we leren voortdurend nieuwe dingen."

De FIA-president en diens bestuur hebben in het eerste jaar al behoorlijk wat ingewikkelde kwesties voor de kiezen gehad. Dit betrof onder meer veranderingen in de wedstrijdleiding naar aanleiding van de controversiële seizoensfinale in Abu Dhabi vorig jaar. De meest recente kwestie is natuurlijk de overschrijding van het budgetplafond door Red Bull Racing. De Mercedes-chef is tevreden met de manier waarop de FIA die laatste kwestie heeft aangepakt. Tegen Motorsport.com zei Wolff dat hij blij was dat "niets onder het tapijt is geveegd." Eerder deze week kondigde Ben Sulayem aan hard op te treden tegen online haat. Volgens hem heeft de aanhoudende vijandigheid een crisispunt bereikt. Door onder meer AI-software in te zetten hoopt de FIA deze haat te kunnen bestrijden.