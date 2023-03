Na een zeer teleurstellend 2022 had Mercedes met de nieuwe W14 goede hoop om Red Bull Racing het leven dit Formule 1-seizoen zuur te maken. In Bahrein kwam de pijnlijke bevestiging dat het gat naar de constructeurskampioen juist groter was geworden. Teambaas Toto Wolff riep in Sakhir meteen dat het Duitse merk de plank had misgeslagen met de bolide en terug moest naar de tekentafel. Toch was Wolff niet ontevreden over de verrichtingen in Jeddah, waar het Ferrari versloeg.

"De progressie die we in Saudi-Arabië zagen was veelbelovend", trapt de Oostenrijker af. "Het lukte ons daar om het pakket te maximaliseren en punten te scoren, maar het meest belangrijke: we hebben meer geleerd en begrijpen de W14 en onze ontwikkelingsrichting beter. Iedereen in de fabriek werkt hard om alle geleerde zaken om te zetten in performance."

Wolff zei eerder dat Mercedes met de huidige W14 op een doodlopend spoor is beland, ondanks dat het voor de wintertests dacht een goede keuze gemaakt te hebben om door te gaan met de smalle sidepods. In Brackley wordt momenteel gewerkt aan een nieuw concept, waarvan de chef al zei dat er grote stappen mee zijn gezet. Dit is nog steeds het geval, want hij herhaalt zijn woorden.

"De tekenen vanuit de fabriek zijn veelbelovend. Het is echter wel zaak om het stap voor stap te doen. We zijn pas tevreden zodra de performance zich in een snellere rondetijd uitbetaalt. De strijd achter Red Bull is hevig. De marges zijn flinterdun en hebben een groot effect op het aantal punten dat je kunt scoren. Het gat naar de top blijft wel riant. Juist dat willen we verkleinen."

Down under

Komend weekend vervolgt het F1-seizoen zich in Melbourne. Het circuit in Australië was Mercedes in het verleden goedgezind. Vanaf 2014 won het Duitse merk er vier keer. Dit keer lijken de kansen op een zege minder groot, maar uiteraard wordt er alles aan gedaan om zo goed mogelijk voor de dag te komen. "Albert Park bezit een aantal unieke karakteristieken", gaat Wolff verder. "We moeten aan de bak om de W14 daar te laten werken. Zoals altijd proberen we te maximaliseren en zoveel mogelijk punten te scoren. Op dit moment zijn we niet waar we willen zijn, maar dat weerhoudt ons er niet van om hard te strijden en alles te geven."