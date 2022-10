De race op Suzuka eindigde met verwarring of Max Verstappen nu wel of niet wereldkampioen was geworden. De meeste mensen dachten dat er minder punten uitgedeeld zouden worden, omdat er geen 75% van de race verreden was. Daarmee zou Verstappen nog geen wereldkampioen zijn geworden. Maar later bleek dat als de race op volle snelheid eindigt, het niet uitmaakt of wel of niet de hele afstand is verreden. Zolang de race maar niet noodgedwongen afgebroken wordt. Een aantal teams was ervan overtuigd dat de puntenregels, die na de GP van België in 2021 zijn opgesteld nadat er slechts twee ronden waren verreden, in werking zouden treden. De FIA interpreteerde echter zijn eigen regels strikt en zo werd Verstappen dus toch kampioen, omdat Charles Leclerc door een tijdstraf terugviel naar de derde plek.

Alle teams hebben geaccepteerd dat de FIA volgens de regels correct gehandeld hebben, maar zijn duidelijk dat het nooit de intentie was van de nieuwe regels om op dit scenario uit te komen. Sportief directeur van Alpine Alan Permane, die samen met andere teams en de FIA aan de nieuwe regels voor 2022 heeft gewerkt, zei tegenover Motorsport.com dat het doel van de regels was om zeker te zijn dat rijders geen volle punten krijgen als er maar een paar ronden zouden worden verreden. Gevraagd naar of hij verrast was met het uitdelen van volle punten, antwoordde hij: “Ja. Want ik moet zeggen dat ik samen met heel wat anderen een belangrijke rol heb gespeeld bij het schrijven van die regels en we weten wat de bedoeling ervan is. Maar ze hebben het precies toegepast zoals de regels het voorschrijven.”

Correct volgens de regels

Permane zei dat de teams na de race in België wilden zorgen dat er punten uitgedeeld zouden worden op basis van hoe lang de races zijn geweest. “We hebben dat na Spa gedaan omdat de race niet hervat kon worden en we maar een paar ronden hadden gereden. Ik denk dat we dat een beetje te veel hebben gedaan, dus misschien moeten we het aanpassen. Wat ze [de FIA] gedaan hebben is correct met hoe de regels geschreven zijn, maar ik weet niet of het correct is met de intentie van de regel.”

McLaren-teambaas Andreas Seidl vertelde aan Motorsport.com dat teams de schuld op zich moesten nemen omdat ze niet glashelder waren in de formulering van de reglementen. “Ik voel me er verantwoordelijk voor, omdat we elke winter naar de zaken kijken en elk team de kans heeft onduidelijkheden in de reglementen aan te geven. Ik ben tot nu toe nog niet in de details gegaan met het team naar waar het gat in de reglementen precies zat. Maar laten we zeggen dat alles wat we samen hebben bedacht met de FIA en de F1 na Spa alleen geldt als de race niet normaal finisht. Dat is iets waar we duidelijk overheen gekeken hebben. We zijn er allemaal verantwoordelijk voor dat we deze winter de gaten gaan dichten, net als verschillende interpretaties.”

