In een week waarin veel staat te gebeuren bij Aston Martin Racing, heeft het team de eerste grote slag geslagen. Sky News onthult dat het Formule 1-team uit Silverstone met de grote investeringsfondsen Accel en HPS Investment Partners in zee gaat. Volgens het Britse medium gaat het om een deal waarmee de fondsen het team een waarde van 1,5 miljard pond - zo'n 1,75 miljard euro - meegeven. HPS zou met de investering een groot deel van de opgebouwde schulden voor zijn rekening nemen. Aston Martin opende dit jaar de nieuwe faciliteit in Silverstone, waar miljoenen in zijn geïnvesteerd. HPS lost dit nu af. Accel investeert op zijn beurt in het team zelf.

Het is niet de eerste keer dat teameigenaar Lawrence Stroll een deal maakt met een investeringsfonds. Eerder sloot de steenrijke Canadees een deal met Arctos, een bedrijf dat in verschillende sporten investeert. Voor Accel en HPS is F1 nieuw. Accel kent vooral de technologie goed en heeft aandelen in onder andere het moederbedrijf van Facebook, Meta. HPS zit onder andere in de betalingsindustrie. HPS en Accel zouden volgens bronnen van Sky News samen zo'n 20 tot 25 procent van de aandelen van het moederbedrijf achter het F1-team overnemen. De deal wordt volgens het medium op korte termijn wereldkundig gemaakt. De bronnen melden eveneens dat Stroll hiermee het team winstgevend wil maken.

Dat Aston Martin dit zeer serieus neemt, blijkt uit de bekende banken die bij de deal betrokken zijn. De Raine Group is gevraagd om het in goede banen te leiden. Deze bank heeft eerder de verkoop van de voetbalclub Chelsea en de overname van Manchester United begeleid.

Belangrijke week voor Aston Martin

Zoals gezegd is dit de eerste keer dat Aston Martin met nieuws naar buiten komt. Het is de verwachting dat de Britse renstal later deze week de komst van Adrian Newey aankondigt. Aston Martin troeft daarmee onder andere Ferrari af. Laatstgenoemde team heeft eerder een bod op tafel gelegd, maar toen Aston Martin daar overheen ging, haakte het af.