F1 te ingewikkeld met X-mode en Z-mode? FIA reageert op kritiek 2026-regels

Donderdag heeft de FIA de Formule 1-plannen voor 2026 officieel gepresenteerd. Meerdere teams hebben zich enigszins verrast getoond door de aankondiging, aangezien er volgens hen nog veel meer werk moet worden verricht om de ambitieuze doelen überhaupt te kunnen halen. "Maar we wilden graag in een vroeg stadium communiceren richting de media, zodat het verhaal niet door een lek vanuit de teams naar buiten zou komen. Nu hebben de media meteen het volledige plaatje", laat FIA-man Nikolas Tombazis tijdens een speciale persconferentie in Montreal weten.

'Geen absurde risico's of 380 kilometer per uur in Monaco'

De federatie erkent dat er na publicatie van de 2026-hoofdlijnen kritiek is gekomen vanuit de teams. Zo steunen formaties de doelen vanuit de FIA wel, maar betwijfelen ze of het uiteindelijke reglement goed genoeg gaat zijn om die doelen te halen. "De reacties zijn gevarieerd geweest", vervolgt Tombazis zijn verhaal. "We hebben veel steun ontvangen voor onze doelen, al hebben sommige coureurs en teams hun zorgen uitgesproken. Daar moet ik allereerst over zeggen dat de reglementen voor 2026 nu nog niet officieel zijn goedgekeurd. We presenteren de reglementen dinsdag aan de World Motor Sport Council, waarbij we hopen dat ze de regels aan het eind van deze maand formeel goedkeuren. Maar zelfs dan is dit natuurlijk nog niet helemaal het definitieve reglement, er is samen met de teams nog finetuning nodig. Dat gaat bijvoorbeeld over de hoeveelheid downforce van de nieuwe auto's en de topsnelheden."

Beide door Tombazis genoemde punten vormen reden tot zorg. Zo zouden de nieuwe auto's afgaande op simulaties op sommige banen slechts enkele seconden sneller zijn dan F2-bolides en waarschuwde George Russell voor gevaarlijk hoge topsnelheden. Het zijn punten waar de FIA nog naar wil kijken. "De topsnelheden kunnen iets hoger worden dan nu, al zijn we op de hoogte van de zorgen daarover", vult Jan Monchaux als technisch directeur van de FIA single-seater commissie aan. "We zullen ervoor zorgen dat de topsnelheden niet gevaarlijk hoog komen te liggen. We hebben meerdere manieren waarop we dat kunnen beïnvloeden, bijvoorbeeld door X-mode op bepaalde rechte stukken te verbieden of door de vleugels voor deze low-downforce afstelling minder ver te laten openen. We zullen ervoor zorgen dat de topsnelheden vergelijkbaar blijven met die van dit moment en zijn niet geïnteresseerd in het nemen van absurde risico's. De auto's zullen echt niet met 380 kilometer per over het rechte stuk van Monaco gaan. Als we helemaal geen actie ondernemen, dan bestaat dat risico wel, maar we zijn ons ervan bewust."

Wordt F1 te complex met X-mode, Z-mode en Override-mode?

Waar Monchaux X-mode noemt, is dat in de voorbije dagen ook een kritiekpunt gebleken. Met X-mode, Z-mode en op motorisch vlak nog een Manual Override Mode erbij vrezen fans dat de Formule 1 te complex kan worden. De FIA denkt echter dat het in de praktijk behoorlijk meevalt. "Als je kijkt hoe kinderen tegenwoordig met iPhones om kunnen gaan, dan moeten we voorzichtig zijn om te zeggen dat het allemaal te complex wordt. Bovendien is X-mode alleen maar een low-drag modus, waarbij er naast DRS eigenlijk alleen maar een opening in de voorvleugel komt", legt Monchaux uit. "Dat is eigenlijk het enige aan actieve aerodynamica voor 2026, aangezien Z-mode gewoon de normale stand zal zijn. Z-mode is daardoor niet echt een speciale modus, maar gewoon hoe de auto normaal gesproken is."

Tombazis is logischerwijs een soortgelijke mening toegedaan en verwacht geen extreem ingewikkelde sport voor kijkers. "Ik weet niet of ik het voorbeeld van de kinderen zelf had gebruikt, maar het is wel een goede illustratie", lacht hij. "X-mode en Z-mode zijn gewoon standen voor hoe de auto normaal rijdt. Daardoor is die motorische stand de enige hulp om dichter bij een andere auto te komen, maar dat staat gelijk aan wat DRS nu is. Het is in ieder geval geen hogere wiskunde, al moeten we het wel goed uitleggen aan fans zodat ze begrijpen wat ze zien. Maar goed, volgens mij is het allemaal niet zo ingewikkeld."