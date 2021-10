F1 overweegt rondetijden onder gele vlag-situatie te schrappen

Het is gebruikelijk dat de coureurs vaart minderen en geen “betekenisvolle” rondetijd neerzetten zodra zij langs dubbele gele vlaggen rijden tijdens hun ronde. Dat levert af en toe wat controverse op, zoals gebeurde met Fernando Alonso in de kwalificatie voor de Turkse Grand Prix. In Q1 begon de Alpine-coureur aan zijn eerste vliegende ronde, maar belandde meteen in een zone waar met geel werd gezwaaid. Omdat hij zijn ronde vervolgens afmaakte op competitieve snelheid, werd het voorval doorverwezen naar de stewards.

Alonso ontsnapte aan een straf, mede doordat zijn daaropvolgende vliegende ronde ruim drie seconden sneller was. Enkele concurrenten waren het echter niet eens met die beoordeling van de stewards. Zij beredeneerden dat die eerste rondetijd van de Spanjaard wél van betekenis was, vooral omdat er dreiging van regen was in de openingsfase van de kwalificatie. De stewards hebben dat wel in hun overweging meegenomen, maar besloten er niets mee te doen omdat het uiteindelijk droog bleef en de rondetijden in rap tempo sneller werden.

Test met geschrapte rondetijden mogelijk al in Austin

Zondag spraken de teams in Istanbul met F1-wedstrijdleider Michael Masi. Hij stelt dat er mogelijk een einde gemaakt kan worden aan de zorgen door de rondetijden van coureurs te schrappen als die zijn gezet terwijl zij door een zone met dubbele gele vlag zijn gereden. “Laten we zien wat we in Austin kunnen doen. We hebben het gedaan met de track limits. We kunnen onderzoeken welke gebieden het beste werken en er gewoon voor zorgen dat er geen onbedoelde consequenties zijn”, antwoordde Masi op een vraag van Motorsport.com of zo’n systeem geïntroduceerd kan worden.

“Op papier lijkt het een goede oplossing te kunnen zijn, maar je moet het hele proces doorlopen. We hebben deze week hoe dan ook een bijeenkomst van de sportieve adviescommissie gepland, en dit is een van de dingen op de agenda. We kunnen mogelijk de formulering nog wat aanpassen. Het is al een tijdje zoals het nu is en na wat gesprekken is er wat verfijning mogelijk waarmee het voor iedereen duidelijker wordt.”

Volgens Masi is het goed mogelijk dat de eerste test al in Austin plaatsvindt, ook omdat er geen veranderingen van de reglementen nodig zijn. “Het staat in mijn event notes. Het is niet eens een reglementaire verandering. De juridische terminologie zou zijn dat het een test is, dus je moet voldoen aan de eisen in de Internationale Sportieve Code, het respecteren van de dubbele gele vlaggen”, aldus de wedstrijdleider. “Maar om te bewijzen dat je dat gedaan hebt, is de test een zinvol scenario. Dus we zullen eens kijken en proberen waarschijnlijk iets anders in Austin. Dan zien we wel waar we uitkomen.”

In de MotoGP wordt al enkele jaren gewerkt met een systeem waar rijders hun rondetijd automatisch kwijtraken als ze gedurende een ronde door een zone met een gele vlag komen.