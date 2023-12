Max Verstappen krijgt na zijn uitermate succesvolle jaar 2023 een flinke rekening voor zijn Formule 1-superlicentie voor 2024. Een superlicentie is feitelijk een soort rijbewijs voor F1-coureurs. De kosten voor een nieuwe superlicentie worden elk jaar opnieuw berekend op basis van de successen in het voorgaande seizoen.

Dat maakt het voor Verstappen ook meteen een uitermate duur grapje. De drievoudig wereldkampioen won in 2023 liefst 19 van de 22 races. Dat komt hem op een enorme rekening te staan. De Nederlander moet meer dan een miljoen euro betalen om zijn superlicentie voor 2024 te bemachtigen. De Red Bull-coureur eindigde het seizoen met 575 punten, het hoogste aantal ooit in de historie van de Formule 1. Verstappen kan zich in elk geval niet vinden in de hoge kostenpost: “Het is absurd. Ik denk niet dat het correct is dat wij zo veel moeten betalen. Dat is in geen enkele andere sport zo. En er komen steeds meer races bij.” Gelukkig geldt voor Verstappen dat Red Bull Racing deze rekening voor hem betaalt.

Ook torenhoge rekening voor Red Bull Racing: Formule 1 Red Bull verbreekt in recordjaar ook record voor inschrijfgeld F1 2024

Wat is een superlicentie?

Een FIA-superlicentie is de hoogst haalbare licentie en is vereist voor elke coureur die wil deelnemen aan de Formule 1. De licentie wordt door de FIA uitgedeeld. De superlicentie werd in de jaren 90 in het leven geroepen. In 2015 werd er een extra eis toegevoegd: een minimumleeftijd. Dat gebeurde na het debuut van Verstappen. De Limburger was 17 jaar en 166 dagen oud toen hij zijn F1-racedebuut maakte. De FIA vond dat te jong, en wil met de leeftijdsgrens gevaarlijke situaties voorkomen die veroorzaakt worden door jonge en onervaren rijders.

Foto door: Sutton Images Max Verstappen, Toro Rosso

Hoe krijg je een superlicentie?

Coureurs moeten aan een aantal voorwaarden voldoen om een superlicentie te krijgen. Zo moet een rijder ouder zijn dan 18 jaar, over een geldig rijbewijs beschikken en een FIA-theorietest doorstaan over de F1-regels en sportieve reglementen.

Wie in de afgelopen drie jaar een superlicentie heeft gehad, kan bij een terugkeer in de Formule 1 een nieuwe aanvragen zonder het hele proces te moeten doorlopen. Dat houdt in dat bijvoorbeeld Nyck de Vries, die in 2023 door AlphaTauri al na tien races aan de kant werd geschoven, in de komende twee jaar een superlicentie krijgt als hij zou willen terugkeren in F1.

Wat kost een superlicentie?

De verplichte superlicentie bestaat uit een basisbedrag van 10.400 euro. Dat moet elke coureur betalen die in het volgende Formule 1-seizoen actief is. Daarbovenop komt een extra bedrag van 2.100 euro voor elk gescoord punt in het vorige jaar.

Hoeveel moet Max Verstappen betalen voor zijn superlicentie in 2024?

Max Verstappen sloot het Formule 1-seizoen 2023 af met het recordaantal van 575 punten. Dat zorgt voor een enorme kostenpost, want elk gescoord punt kost de coureur een aanvullende 2.100 euro. Dat houdt in dat hij alleen al voor de behaalde punten 1.207.500 euro moet neertellen. Het basisbedrag van 10.400 euro wat elke coureur moet betalen komt daar nog bovenop. Dat brengt het totaal op liefst 1.217.900 euro.

Hoeveel betalen de F1-coureurs voor hun superlicentie in 2024?

Hieronder vind je de volledige lijst met de bedragen die elke coureur moet betalen voor zijn superlicentie voor het Formule 1-seizoen 2024.